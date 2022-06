Poco F4 vorgestellt: Bestes Preis-Leistungs-Handy bekommt ein Facelifting

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein paar Monate nach der Einführung der GT-Version hat Poco die reguläre Ausgabe des F4 auf den Markt gebracht. Wie im letzten Jahr wird es vom Snapdragon 870-Prozessor angetrieben, kommt aber mit einem neuen Design.

Es scheint, dass die Entscheidung für den Snapdragon 870 wieder ähnlich motiviert ist wie die für das Poco F3 von 2021: Geschwindigkeit, Akkuleistung und Preis.

Es wird entweder von 6 GB RAM und 128 GB Speicher oder 8 GB RAM und 256 GB Speicher begleitet und ist mit einer aktualisierten großen Dampfkammer ausgestattet, um sicherzustellen, dass es lange Zeit mit Spitzenleistung laufen kann, ohne zu überhitzen. Wie bei jedem schnellen Telefon gibt es auch hier LPDDR5-RAM und UFS 3.1-Speicher.

Sogar das Display hat Flaggschiff-Qualitäten und bietet 120 Hz Bildwiederholfrequenz und 1300 nits Spitzenhelligkeit auf dem 6,67-Zoll-AMOLED-Panel, das auch 360 Hz Touch-Sampling-Raten für superschnelle Interaktionen mit dem Touchscreen bietet.

Hinzu kommen Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, die laut Poco "dynamischen und kristallklaren Sound" bieten.

Im Gegensatz zu einigen anderen Geräten von Xiaomi bietet das Poco F3 keine Unterstützung für die 120-Watt-Schnellladefunktion des Unternehmens. Stattdessen gibt es eine 67W-Ladung, die den 4500mAh-Akku in etwa 38 Minuten wieder aufladen kann, wenn er leer ist.

Das Unternehmen ist jedoch von der Leistungsfähigkeit des Akkus überzeugt. Laut Pressemitteilung kann er bis zu 10 Stunden Spiele oder 21 Stunden Videowiedergabe bieten. Wir werden diese Behauptungen testen, wenn das Gerät zum Test eintrifft.

Was die Kameras angeht, sehen wir eine ähnliche Ausstattung wie beim Poco F4 GT. Es gibt einen primären 64-Megapixel-Sensor, der von der 8-Megapixel-Ultrawide- und einer niedrig auflösenden 2-Megapixel-Makrokamera ergänzt wird.

All dies ist in einem Gerät verpackt, das im Vergleich zum Poco F3 ein großes Redesign erfahren hat. Es ist viel quadratischer im Aussehen, einschließlich des Kameragehäuses. Außerdem ist es nur 7,7 mm dünn, was es zu einem der dünnsten Telefone macht, die das Unternehmen bisher herausgebracht hat.

Das Handy wird in drei Farben erhältlich sein: Night Black, Moonlight Silver und Nebula Green. Der Preis wird davon abhängen, wann Sie es bestellen und für welche Variante Sie sich entscheiden.

Wenn Sie früh genug dran sind und zwischen dem 27. Juni und dem 2. Juli bestellen, erhalten Sie die Version mit 6 GB/128 GB für 279 € und die Version mit 8 GB/256 GB für 329 € mit höherer Kapazität. Wenn Sie den Frühbucherzeitraum verpassen, kostet es £379 bzw. £429.

Schreiben von Cam Bunton.