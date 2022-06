Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Xiaomi 12 Serie ist die neueste Serie von nummerierten Handys des Unternehmens und umfasst bisher das Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 und Xiaomi 12X. Doch das ist noch nicht alles.

Es wird erwartet, dass Xiaomi das gottgleiche Xiaomi 12 Ultra in die Reihe aufnimmt. Und wenn dir die Spezifikationen wichtig sind, könnte dies das MIUI-Handy sein, das du dir 2022 zulegen solltest, denn die Gerüchte über die Spezifikationen machen Lust auf mehr.

Das nächste Ultra-Premium-Handy von Xiaomi ist wieder einmal durchgesickert, und diesmal in Form von hochwertigen digitalen Renderings, die nichts der Fantasie überlassen.

Diese veröffentlichten Renderings zeigen ein Gerät mit einem großen gebogenen Display mit dünnen Rändern und einer winzigen Selfie-Kamera mit Stanzloch. Es zeigt auch ein Telefon mit einer riesigen rückwärtigen Kameraeinheit.

So reparieren Sie Ihr beschädigtes Video und bereiten es zum Hochladen mit Stellar vor von Pocket-lint International Promotion · 7 Juni 2022

Im Großen und Ganzen sieht die Kameraeinheit ähnlich aus wie die auf der Rückseite des Honor Magic 4 Pro, mit dem Unterschied, dass es insgesamt sieben Linsenaussparungen gibt, darunter eine Vielzahl von Linsen und Sensoren, sowie den LED-Blitz.

Es wird erwartet, dass diese Kameras eine 50-Megapixel-Primärkamera, eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 48-Megapixel-Periskop-Zoomkamera sowie einige zusätzliche Sensoren umfassen.

Was das bereits erwähnte Display angeht, so soll es sich um 6,6 Zoll AMOLED-Pracht handeln. Es handelt sich um ein Panel mit einer Auflösung von 1440 x 3200 Pixeln im Verhältnis 20:9 mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben, 120 Hz Bildwiederholfrequenz und HDR10+. Die Spitzenhelligkeit erreicht bis zu 1700 nits, was es zu einem der hellsten Handy-Displays auf dem Markt machen wird.

Die Designmaterialien sind ebenso hochwertig wie die Spezifikationen. Es wird behauptet, dass es eine Keramikrückseite in Kombination mit dem üblichen Frontglas und Aluminiumrahmen haben wird.

Wie bei solchen Leaks üblich, ist die Quelle @OnLeaks, dieses Mal in Zusammenarbeit mit Zouton, aber leider gibt es keine Details über die Akkukapazität oder die Ladefähigkeiten.

Wenn wir das Xiaomi 12 Pro als Benchmark verwenden, können wir jedoch davon ausgehen, dass das 120W-Schnellladen und der neueste Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor enthalten sind.

Es wird erwartet, dass das Telefon im Laufe des nächsten Monats auf den Markt kommt und einen Verkaufspreis von etwa 1350 USD hat.

Schreiben von Cam Bunton.