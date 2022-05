Xiaomi könnte ein 12 Pro Update mit Snapdragon 8 Gen 1 veröffentlichen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xiaomi plant möglicherweise die Veröffentlichung einer aktualisierten Version seines Xiaomi 12 Pro Smartphones mit dem Snapdragon 8 Gen 1 Plus und nennt es Xiaomi 12S Pro.

In den letzten Jahren ist es üblich geworden, dass einige Hersteller ihre Geräte mit einer neuen Iteration aktualisieren, wenn neue Hardware veröffentlicht wird. Wir haben das bei OnePlus gesehen, die ein T-Modell herausgebracht haben - und wir sehen das jetzt auch bei anderen Herstellern.

Das Update würde den Snapdragon 8 Gen 1 Plus im Flaggschiff-Smartphone von Xiaomi sehen (obwohl es auch Gerüchte über ein Xiaomi 12 Ultra gibt) - während es auch Gerüchte gibt, dass diese unveröffentlichte Qualcomm-Hardware am 20. Mai angekündigt werden wird.

Das ist eine Menge Ungewissheit in diesem Bericht - obwohl die Quelle, die so genannte Digital Chat Station auf Weibo, eine gute Erfolgsbilanz bei der Weitergabe solcher Informationen hat.

Es sieht so aus, als ob dies das einzige Update sein könnte, das das Xiaomi 12S Pro anbietet und sich auf das Display und andere Funktionen beschränkt, die das Telefon bereits bietet.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie nachhaltig dieser Prozess ist. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie sich eine Reihe von Marken von einem verständlichen Angebot an Geräten zu einem fragmentierten Durcheinander entwickelt haben, bei dem ein Gerät nur sechs Monate auf dem Markt war, bevor es ersetzt wurde.

In einigen Fällen - vor allem, wenn ein Gerät zuerst in China auf den Markt kommt - kann es sein, dass es in anderen Regionen (z. B. in Europa) gerade erst erhältlich ist, wenn ein neuer Nachfolger angekündigt wird.

Das macht den Smartphone-Markt zunehmend unübersichtlich. Aber in einem globalisierten Markt, in dem jeder sehen kann, was anderswo auf den Markt kommt, und importierte Geräte manchmal problemlos online kaufen kann, wissen die Kunden nie wirklich, wo ihr Gerät steht oder wie lange es das beste Telefon für sie sein könnte.

Angesichts des starken Wettbewerbs bei Mobiltelefonen scheint dieser Anstieg jedoch kein Ende zu nehmen: Bessere technische Daten auf dem Papier scheinen derzeit wichtiger zu sein als Investitionen in die langfristige Benutzerfreundlichkeit.

Wie wir schon sagten, ist dieser Bericht sehr unsicher, aber angesichts der aggressiven Markteinführung von Xiaomi-Geräten würde es uns nicht überraschen, wenn er wahr wäre.

