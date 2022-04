Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die 12er-Serie von Xiaomi soll laut einem aktuellen Leak einen Neuzugang bekommen, was bedeutet, dass wir endlich eine Antwort auf die Frage "Wo ist das diesjährige 'Lite'-Modell?" bekommen könnten.

Live-Fotos des Produkts in der Hand zeigen, was angeblich das Xiaomi 12 Lite ist und - genau wie das Mi 11 Lite von 2021 - zeigt es ein Telefon, das schlanker und eckiger ist als der Rest der Xiaomi 12-Serie.

Das Gerät in der Hand hat völlig flache Kanten und eine flache Rückseite, aber mit einem Kameragehäuse, das es eindeutig als Teil der Xiaomi 12-Familie ausweist. Es hat auch überraschend dünne Ränder rund um das Display.

In unseren Augen sieht es etwas dicker aus als das Xiaomi 11 Lite, aber es sieht immer noch wie ein ziemlich dünnes Gerät aus, und das wird zweifellos einen großen Teil seiner Attraktivität ausmachen. Hoffen wir nur, dass es auch in ein paar interessanteren Farben kommt, nicht nur in "Grau". (Wir haben eine Schwäche für das grüne Xiaomi Mi 11 Lite).

Das Leck wurde ursprünglich auf Weibo geteilt und wurde dann auf Twitter von @TechnoAnkit1 aufgegriffen, der auch einen Tweet mit einigen der erwarteten Spezifikationen gepostet hat.

Es wird behauptet, dass das Display auf der Vorderseite ein 6,55-Zoll-OLED-Display mit Full-HD+-Auflösung, Dolby-Vision-Unterstützung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sein wird. Intern wird das Gerät von einem Snapdragon 778-Prozessor angetrieben und verfügt über eine 67W-Schnellladefunktion per Kabel.

Zu den weiteren technischen Daten gehören eine 108-Megapixel-Hauptkamera, die sich mit zwei weiteren Sensoren unbekannter Spezifikation verbindet, sowie eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera auf der Vorderseite, die in den oberen Teil des Displays eingelassen ist.

Schreiben von Cam Bunton.