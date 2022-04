Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Poco hat das neueste Smartphone vorgestellt, das um die Krone des "Flaggschiff-Killers" kämpft, und es heißt Poco F4 GT. Wie es aussieht, versucht es, auf dem hervorragenden Ruf des F3 aufzubauen, indem es Spitzenleistung zu einem Bruchteil des Preises der großen Flaggschiff-Handys bietet.

Wie zu vermuten ist, bedeutet dies, dass das Telefon auf der Snapdragon 8 Gen 1-Plattform basiert. Das bedeutet, dass es über die gleiche Leistung verfügt wie das OnePlus 10 Pro und das Oppo Find X5 Pro.

Das ist gepaart mit LPDDR5 RAM und UFS 3.1 Speicher, um sicherzustellen, dass das Telefon so schnell und reibungslos läuft wie alles andere auf dem Markt, vor allem in Kombination mit dem Dual-Dampfkammer-System, das das Innere unter Last kühl hält.

Es ist also klar, dass Poco wirklich auf diese schnelle Leistung abzielt, und das überträgt sich auch auf die Ladeabteilung. Es ist das neueste Xiaomi-Handy, das mit einem blödsinnig schnellen 120-W-Ladegerät ausgeliefert wird, um den 4700-mAh-Akku in kürzester Zeit aufzuladen. (In unserem Test des Black Shark 4 Pro konnte damit praktisch ein ganzer Akku in etwa 15 Minuten aufgeladen werden).

Das F4 GT hat eine weitere Anlehnung an das Black Shark 4 Pro und verfügt über eingebaute magnetische Schultertasten (oder Auslöser), die mit einem einfachen Schalter aus- und wieder eingehängt werden können. Sie können diese Tasten während des Spiels verwenden oder außerhalb von Spielen Tastenkombinationen programmieren, um z. B. einen Screenshot zu machen oder die Kamera schnell zu starten.

Weitere Details sind das große, flache 6,67-Zoll-AMOLED-Display auf der Vorderseite, das mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und 10-Bit-Farbunterstützung ausgestattet ist, sowie 480 Hz-Touch-Sampling, um sicherzustellen, dass alle Interaktionen mit dem Display reaktionsschnell sind. Auf der Rückseite befindet sich ebenfalls ein Dreifach-Kamerasystem, zu dem die Pressemitteilung von Poco allerdings keine Details nennt.

Das Poco F4 GT wird in drei Farben erhältlich sein: Stealth Black, Knight Silver und Cyber Yellow. Es gibt zwei Varianten, wobei die 8GB/128GB-Variante 599 Euro kostet und die 12GB/256GB-Variante für 699 Euro in Europa angeboten wird.

Neben dem Telefon hat Poco auch seine erste Smartwatch vorgestellt. Sie heißt Poco Watch und verfügt über ein quadratisches 1,6-Zoll-AMOLED-Touchscreen-Display auf der Vorderseite und ist mit mehr als 100 Zifferblättern ausgestattet.

Sie kann auch verwendet werden, um die tägliche Aktivität, Fitness und Bewegung mit 100 Trainingsmodi zu verfolgen, die alles von Laufen und Radfahren bis hin zu Indoor-Fitness-Workouts und Wandern abdecken. Sie kann auch den nächtlichen Schlaf und die Sauerstoffsättigung im Blut messen.

Der Akku der Uhr hält mit einer vollen Ladung zwei Wochen. Poco hat noch keine Preise für die Uhr genannt, aber wir vermuten, dass sie sehr erschwinglich sein wird.

Schreiben von Cam Bunton.