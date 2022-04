Redmi Note 12 zertifiziert so könnte mit uns bald sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Redmi lässt nicht lange auf sich warten - das Unternehmen hat öffentlich erklärt, dass es etwa alle sechs Monate ein neues Note-Handy auf den Markt bringt. Das bedeutet, dass selbst wenn das Note 11 gerade erst auf den Markt gekommen ist, die nächste Iteration wahrscheinlich schon in den Startlöchern steht.

Man kann davon ausgehen, dass das Note 12 auf jeden Fall kommt, aber jetzt ist es noch wahrscheinlicher, nachdem MySmartPrice entdeckt hat, dass es den bekannten 3C-Zertifizierungsprozess in China durchlaufen hat, bei dem oft die Existenz von Handys vor ihrer Ankündigung bekannt wird.

Es gibt zwei Modelle in der Zertifizierung, was die Tür zu einem möglichen Note 12 Plus oder einer anderen verbesserten Version des Basistelefons öffnet.

Beide werden anscheinend einen MediaTek-Prozessor verwenden, obwohl nicht klar ist, welchen - das lässt etwas Spielraum an der Leistungsfront für das Telefon. Die Software war ein kleines Problem beim Note 11. Hoffentlich ist es Redmi gelungen, auch in diesem Bereich Verbesserungen vorzunehmen.

Die Zertifizierung enthält allerdings keine visuellen Informationen, so dass wir auch in Bezug auf das Design des Telefons völlig im Dunkeln tappen. Ob es eine Abkehr vom relativ generischen Design des Note 11 ist oder ob es dabei bleibt, wird sich zeigen, wenn (oder falls) das Telefon offiziell angekündigt wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.