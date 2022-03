Xiaomi 12 Serie wird global: Flaggschiff Xiaomi 12 Pro führt das Rennen an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Xiaomi 12-Serie, die zum Jahreswechsel in China auf den Markt kam, wurde nun offiziell weltweit vorgestellt, was bedeutet, dass sie schon bald in einem Geschäft in Ihrer Nähe erhältlich sein wird.

Es gibt drei Geräte in der Familie, wobei das Xiaomi 12 Ultra vorerst ein Gerücht bleibt.

Das Xiaomi 12 Pro ist das Spitzengerät, angetrieben vom Snapdragon 8 Gen 1 und mit einem großen 6,73 Zoll LTPO AMOLED-Display. Auf der Rückseite befinden sich drei Kameras mit jeweils 50 Megapixeln, die versprechen, das Fotografieren neu zu definieren.

In unserem Testbericht über das Xiaomi 12 Pro kommen wir zu dem Schluss, dass "das Xiaomi 12 Pro bei guten, schwierigen oder schlechten Lichtverhältnissen nur selten versagt hat, um zu beeindrucken", was in der Tat ein großes Lob ist, denn hier gibt es keine Spielereien.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Es kann mit 120 W aufgeladen werden, aber der Akku ist nur 4600 mAh groß - kleiner als bei einigen Konkurrenten - aber das Display ist großartig und das Design ist auch sehr raffiniert, so dass es ein überzeugendes Flaggschiff-Handy ist.

Wenn Sie etwas Kleineres wollen, gibt es das Xiaomi 12. Es ist ebenfalls mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet, hat aber stattdessen ein 6,28-Zoll-AMOLED-Display, was zu einem kleineren Gesamtdesign führt.

Das Xiaomi 12 verfügt über eine 50-Megapixel-Hauptkamera, die jedoch nicht mit der des Pro-Modells identisch ist, so dass das Erlebnis anders sein wird.

Die drei Kameras gehen in eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkel- und eine 5-Megapixel-Telekamera über, also völlig anders.

Aber der Akku ist überraschenderweise fast gleich groß, mit 4500mAh, wenn auch mit 67W Ladeleistung.

Dann gibt es noch das Xiaomi 12X. Das ist ein ungewöhnliches Geschwisterchen, das stattdessen vom Snapdragon 870 angetrieben wird. Es handelt sich also um ein etwas älteres Gerät, das im Grunde das gleiche Design wie das Xiaomi 12 hat, dem aber einige wichtige Funktionen fehlen, so dass dieses Handy in die Kategorie der "Sub-Flaggschiffe" fällt, wie manche Leute es nennen.

Sie können sehen, wie die drei Handys im Vergleich hier, aber wenn Sie nicht nach Flaggschiff-Power, dann die billigeren Xiaomi 12X könnte Ihnen gut dienen.

Was die Preise angeht, so hat Xiaomi uns bisher die US-Preise genannt:

Xiaomi 12 Pro: ab $999

Xiaomi 12: ab $749

Xiaomi 12X: ab $649

Wir warten noch auf die vollständigen Preise für andere Regionen und werden sie aktualisieren, sobald wir sie bestätigt haben. In Großbritannien wird es ab April erhältlich sein, auch hier warten wir noch auf die Bestätigung der weiteren Verfügbarkeit.

Schreiben von Chris Hall. Bearbeiten von Britta O'Boyle.