Xiaomi 12 Ultra Gerüchte, Neuigkeiten und Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während die Xiaomi 12-Serie möglicherweise vollständig enthüllt wird und in die Hände der Menschen gelangt, ist das Flaggschiff der Spitzenklasse, das 12 Ultra, immer noch inoffiziell, abgesehen davon, dass es einer Flut von Gerüchten und Lecks über seine Spezifikationen und Funktionen ausgesetzt ist .

Wenn das Ultra vorgestellt wird, wird es wahrscheinlich das allerneueste Schaufenster von allem sein, was Xiaomi in ein modernes Telefon packen kann, mit verbesserten Kameraoptionen und den höchsten Spezifikationen, was Display und Chipsatz betrifft.

Möglicherweise Juli, August 2022

Ab £1.199?

Wir haben noch kein festes Datum für den wahrscheinlichen Start des Telefons aus irgendeiner offiziellen Quelle, aber es kursiert Geflüster darüber, wann das 12 Ultra sein Debüt geben könnte. Kürzlich hat ein neuer Eintrag in Xiaomis interner Datenbank möglicherweise einige dieser Behauptungen bestätigt.

Die Arbeitsannahme an dieser Stelle ist, dass das Telefon für das dritte Quartal 2022 bestimmt ist, irgendwann im Juli oder August, je nachdem, wann Xiaomi frühere Ultra-Varianten seiner Smartphones veröffentlicht hat.

Wenn wir uns der Frage des Preises zuwenden, können Sie davon ausgehen, dass das Telefon angesichts seines Flaggschiff-Status einen hohen Preis erzielen wird, und nehmen Sie das Beispiel des Xiaomi Mi 11 Ultra, das bei seiner Veröffentlichung bei 1.199 £ landete.

Ohne ein offizielles Wort zum Preis gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das nächste Telefon wesentlich erschwinglicher sein wird. Wenn Sie also ein großer Xiaomi-Fan sind, der darauf wartet, sollten Sie sich vielleicht auf eine weitere große Zahl einstellen.

Neues Design

Große, runde Kameraeinheit?

Die beständigsten Leaks, die wir rund um das Xiaomi 12 Ultra gesehen haben, konzentrierten sich alle auf einen großen Aspekt des Telefons – seinen Kamerabuckel. Dies ist etwas, das sich zunehmend als der größte Faktor für das Aussehen eines Telefons anfühlt, da eine Seite ein Display ist und die Rückseite das Bit ist, das geändert werden kann.

Und das 12 Ultra scheint nicht daran interessiert zu sein, auf Nummer sicher zu gehen - die Anzeichen deuten darauf hin, dass es ein massives, komplexes Kamerasystem haben wird, das einen großen Teil der Rückseite des Telefons in kreisförmiger Form einnimmt.

Das obige Bild stammt angeblich von einem Fall für das Telefon, das im Dezember 2021 durchgesickert ist, und es stimmt mit Renderings und schriftlichen Eindrücken überein, die davor und seitdem herausgekommen sind.

Einerseits ist es zweifellos eine sehr große Kameraeinheit, aber wir haben in den letzten Jahren auch viele Telefone gesehen, die bis zur Hälfte ihres Rückens für Kameras opfern, und wenn die Spezifikationen, die Xiaomi in das Design stecken kann, so sind Es lohnt sich, wir können nicht sehen, dass sich jemand zu sehr daran stört, wie es aussieht.

120 Hz Bildwiederholfrequenz erwartet

2K-Auflösung basierend auf Präzedenzfall

Wir haben auch keinen festen Hinweis darauf, welches Display das 12 Ultra verwenden wird, aber wir können Sie dank des Präzedenzfalls der Standard-Xiaomi 12-Linie, die als Grundlage für das schickere Telefon dienen wird, grob einordnen.

Diese Handys verfügen über Displays mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, und die Pro-Version hat eine Auflösung von 6,7 Zoll und 2K, was für einige wirklich beeindruckende, gestochen scharfe Elemente sorgt. Ob das 12 Ultra tatsächlich ein Upgrade durchführen kann, ist eine offene Frage, aber wir wären sehr überrascht, wenn es mit weniger beeindruckenden Spezifikationen eintreffen würde.

12 Pro verfügt über drei 50-MP-Kameras

Aus dem durchgesickerten Design des Kamerabuckels des Telefons geht hervor, dass das 12 Ultra eine ernsthafte Anzahl von Kameras haben wird, die Sie beim Aufnehmen von Fotos und Videos einsetzen können, wenn dieser Eindruck stimmt.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Wiederum mit dem Xiaomi 12 Pro als Benchmark bringt dieses Telefon drei 50-Megapixel-Kameras auf den Tisch, einen Standard-Shooter sowie jeweils eine Ultrawide- und eine Tele-Option. Wir würden erwarten, dass diese drei Optionen bestehen bleiben, obwohl sie aktualisiert werden könnten, da das Telefon eine Weile später als sein Geschwister herauskommt.

Die Anzahl der Ausschnitte in dem oben abgebildeten Fall deutet jedoch darauf hin, dass noch mehr los sein könnte – dies könnte bedeuten, dass ein Tiefensensor oder ein Makroobjektiv oder einfach kompliziertere Blitzsysteme vorhanden sind. Wir müssen wahrscheinlich auf weitere Informationen warten, um sicher zu sein.

Hier ist alles, was wir bisher über das Xiaomi 12 Ultra wissen.

Ein Bericht weist darauf hin, dass Xiaomi dieses Jahr möglicherweise überhaupt kein 12 Ultra herausbringen wird, basierend auf den Modellnummern in seiner Datenbank.

Ein durchgesickertes Gehäusebild zeigt, dass das 12 Ultra eine massive kreisförmige Kameraeinheit mit vielen Ausschnitten für verschiedene Objektive und Teile haben wird.

Ein offensichtliches Leck deutet darauf hin, dass das 12 Ultra keine Heckscheibe mehr haben wird, wie das 11 Ultra, und spekuliert über seinen potenziellen Chipsatz.

Ein Bericht der Fansite Xiaomiui weist darauf hin, dass es zwei Ultra-Modelle geben könnte, eines sogar noch hochwertiger als das normale Ultra und Ultra Enhanced genannt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.