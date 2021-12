Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Xiaomi 12 wurde für eine Enthüllung am 28. Dezember 2021 bestätigt , aber harte Fakten waren bisher dünn gesät. Das offizielle Konferenzposter von Xiaomi zeigt jedoch zwei Handset-Größen, was die Erwartung verstärkt, dass es zum Jahresende die gesamte Palette - Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Ultra - enthüllen wird.

Ursprünglich wurde vorgeschlagen, dass die Xiaomi 12-Reihe durchgängig über ein 6,67-Zoll-Display verfügt. Wie das offizielle Bild zeigt, gibt es jedoch einen deutlichen Größenunterschied zwischen den beiden vorgestellten Mobilteilen. Das scheint die Theorie zu untermauern, dass das Xiaomi 12 über ein 6,2- oder 6,3-Zoll-Display verfügen wird, während das Pro (oder vielleicht Ultra?) über ein größeres 6,67- oder 6,8-Zoll-Display verfügen wird.

Offensichtlich ist dies derzeit noch alles Vermutung, da wir von dieser Veranstaltung ein Trio von Mobiltelefonen erwarten. Es ist wahrscheinlicher, dass die Modelle Xiaomi 12 und 12 Pro die gleiche Größe haben, aber mit unterschiedlichen Kameraanordnungen, während das Ultra das größere der drei sein wird - sein durchgesickertes hinteres kreisförmiges Kameragehäuse würde sicherlich bestätigen, dass es das größere Mobilteil ist .

Xiaomi hat zuvor bestätigt, dass es die Snapdragon 8 Gen 1-Plattform von Qualcomm verwenden wird – wie auf dem jährlichen Qualcomm Snapdragon Tech Summit bekannt gegeben – und dass es der erste Telefonhersteller sein wird, der ein Mobilteil mit diesem Kit herausbringen wird . Ob das für alle Varianten des Xiaomi 12 gilt, ist allerdings noch zu klären.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 21 December 2021

Es gibt also noch viele Fragen, aber zumindest bestätigt dieses Konferenzposter, dass es nicht nur das Xiaomi 12 sein wird, das am 28. Dezember enthüllt wird. Für alle anderen Details müssen wir jedoch abwarten, was Xiaomi offiziell verrät...