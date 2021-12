Xiaomi 12 enthüllt offiziell: 28. Dezember China-Ereignis bestätigt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Xiaomi 12-Flaggschiff-Serie wird am 28. Dezember bei einer China-Auftaktveranstaltung enthüllt, die Xiaomi offiziell auf Weibo , der chinesischen Social-Media-Site, enthüllt hat.

Was können wir also erwarten? Nun, es geht eindeutig um Geschwindigkeit. Das Event-Poster (unten) zeigt die chinesische Sprinterin Su Bingtian, die nicht nur als erste chinesische Athletin die 10-Sekunden-Marke für den 100-Meter-Sprint durchbrach, sondern auch als Xiaomi-Markenbotschafterin fungiert.

Es ist eine ziemlich clevere Verbindung, da das Xiaomi 12 das erste Mobilteil sein wird, das über die Snapdragon 8 Gen 1-Plattform von Qualcomm verfügt – wie erstmals auf der jährlichen Tech Summit- Veranstaltung von Qualcomm Anfang Dezember bestätigt wurde.

Das Datum der Enthüllung von Xiaomi 12 wurde ursprünglich auf den 12. Dezember gemunkelt, um an den Namen des Mobilteils anzuknüpfen, aber basierend auf den Veröffentlichungsplänen der Vorjahre war es immer wahrscheinlicher am Ende des Jahres ( die Mi 11-Serie wurde am Dienstag, 29. Dezember 2020 , enthüllt, also ist das Xiaomi 12 in einem äquivalenten Zeitfenster geplant).

Trotz der offiziellen Termin gibt es jedoch über die Xiaomi 12 noch relativ wenig bekannt ist haben wir eine Handvoll Gerüchte gesehen, die interessanteste aller sein Riesenrund Kamera - Array - Funktion erwartet auf die 12 Ultra - nur , aber ob wir‘ Ob drei Mobilteile oder mehr angezeigt werden, müssen wir nur abwarten.