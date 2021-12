Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Xiaomi 12-Serie wurde vom CEO des Unternehmens, Lei Jun , als erstes Flaggschiff mit Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-Plattform bestätigt . Aber sonst wurde Anfang Dezember wenig bekannt.

Nun enthüllt jedoch ein geleakter Fall für das Xiaomi 12 Ultra – also das Spitzenprodukt der Serie – etwas, das wie ein hyperkomplexes Rückfahrkamera-Setup aussieht, das eine völlige Abkehr vom früheren Xiaomi Mi 11 Ultra-Handy darstellt .

Das ist keine völlige Überraschung: Bereits Mitte November berichteten wir, dass das Xiaomi 12 das hintere Display des Vorgängers ablegen und sich stattdessen für ein anderes Design entscheiden wird. Und dieses durchgesickerte Bild von GizmoChina unterstützt dieses Gerücht sicherlich.

Was können Sie also vom Rückfahrkamera-Setup des Xiaomi 12 UItra erwarten? Es gibt nicht weniger als acht Öffnungen auf der Rückseite, aber wir erwarten nicht, dass diese alle kamerabezogen sind. Das runde Design entspricht sehr dem Stil von 2021, aber einige dieser Öffnungen sind wahrscheinlich für ein Mikrofon und einen Blitz gedacht – also nicht für alle Kameras.

Gerüchten zufolge wird das 12 Ultra über einen 50-Megapixel-Samsung-GN5-Hauptsensor verfügen – nicht den 200-MP-Samsung-Sensor, wie zunächst angenommen – zusammen mit einem Trio von 48-MP-Schnappern für 2x, 5x und 10x Zoom. Ein fünfter Sensor könnte für Weitwinkel sein, ein sechster für Time-of-Flight (ToF) .

Es ist erwähnenswert, dass das Xiaomi 12 Pro und das Xiaomi 12-Design der Einstiegsklasse völlig unterschiedlich sind, was bedeutet, dass das 12 Ultra für sich allein sehr auffallen wird. Wir vermuten, dass das Produkt Ende Dezember in China enthüllt wird, die internationale Markteinführung soll im ersten Quartal 2022 folgen. Wir werden also mehr wissen, sobald die Informationen offiziell und von Xiaomi überprüft wurden.