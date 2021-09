Xiaomi 11T vs 11T Pro: Was ist der Unterschied?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Xiaomi 11T und 11T Pro markieren eine neue Ära für Xiaomis internationale Markteinführungen: Es ist das Ende der Mi-Markengeneration für diese erschwinglichen Flaggschiffe, die erstmals vom Mix 4 in Gang gesetzt wurden. Aber nur weil das Mi nicht im Namen enthalten ist, hat sich das Mantra der Serie nicht geändert: Es gibt immer noch viel High-End-Spezifikation für einen nicht so hohen Preis.

Für 2021 gibt es die T-Serie in zwei Formen: dem Einstieg 11T und dem moderaten Step-up 11T Pro. Aber welche Extras bietet das Pro-Mobilteil? Hier sind die wichtigsten Unterschiede im Vergleich.

Beide Geräte: 6,67-Zoll-AMOLED-Display, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, 2400 x 1080 (FHD+) Auflösung

Beide Geräte: Meteorite Grey, Moonlight White, Celestial Blue

Beide Geräte: Abmessungen 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

Blinzeln Sie und Sie werden es verpassen: 11T und 11T Pro sehen kaum anders aus, wie Sie auf dem Vergleichsbild oben sehen können. Das liegt daran, dass es letztendlich keine kosmetischen Unterschiede zwischen dem Paar gibt.

Beide Mobilteile bieten das gleiche 6,67-Zoll-AMOLED-Panel mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und FullHD+-Auflösung. Beide sind in drei Farbvarianten erhältlich. Beide haben die gleiche Größe und ungefähr das gleiche Gewicht.

Wenn Sie also nach einem größeren Bildschirm oder kräftigeren Farben/Materialien suchen, unterscheiden sich diese beiden Mobilteile nicht dadurch.

11T: MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 8GB RAM

11T Pro: Qualcomm Snapdragon 888, 8GB RAM

Beide Geräte: 5.000mAh Akkukapazität

11T: 67W Schnellladung

11T Pro: 120W Xiaomi HyperCharge

Nur 11T Pro: Sound von Harman Kardon

Die wichtigste Unterscheidung liegt in der Hardware unter der Haube. Das 11T bringt die Dimensity 1200-Plattform von MediaTek zum ersten Mal in Xiaomi, hier in seiner 1200-Ultra-Modifikation zu Xiaomis Spezifikation. Das 11T Pro bleibt bei Qualcomm und bietet die Snapdragon 888-Plattform der Spitzenklasse, was etwas mehr Leistung bedeutet.

Beide Geräte verfügen auch über die gleiche Akkukapazität von 5.000 mAh, aber ihre Ladeprotokolle unterscheiden sich erheblich: Die 67-W-Schnellladung des 11T ist sicherlich schnell; Aber das 120-W-HyperCharge des 11T Pro geht noch einen Schritt weiter – es kann fast drei Viertel des Akkus in nur 10 Minuten aufladen.

Die Hardwaredifferenzierung bedeutet bestimmte zusätzliche Funktionen: Der Pro bietet 8K-Video und HDR10+-Aufnahmen, was der 11T nicht bietet; und Xiaomi hat sich mit Harman Kardon zusammengetan, um den Sound im Pro auszustatten - eine Verschönerung, die im Standard 11T fehlt (obwohl beide Mobilteile über zwei Lautsprecher verfügen und Dolby Atmos-fähig sind).

Beide Geräte: Dreifache Rückfahrkamera, Punch-Hole-Selfie-Frontkamera

Hauptbildschirm: 108 Megapixel, Blende f/1,75 Weitwinkel (120º): 8MP, f/2.2

Telemakro: 5MP, f/2.4



Selfie: 16MP, f/2.45

Nur 11T Pro: 8K-Aufnahme, HDR10+-Aufnahme

Oftmals liegt das einzige Unterscheidungsmerkmal eines Pro-Mobilteils in der Kameraspezifikation – aber das ist hier in Bezug auf die Hardware nicht der Fall. Tatsächlich verfügen sowohl 11T als auch 11T Pro über das gleiche Core-Kamera-Setup.

Das bedeutet Dreifachlinsen auf der Rückseite, mit einem 108-Megapixel-Hauptobjektiv, einem 8MP-Weitwinkel und einem 5MP 2x-Makro - ähnlich dem Aufwand des ursprünglichen Mi 11, wirklich.

Um die Vorderseite herum befindet sich oben und in der Mitte des Bildschirms ein Loch, das einen 16-MP-Selfie-Snapper liefert.

11T: Veröffentlichung vom 8. Oktober 2021; Preis ab 499 €

11T Pro: Veröffentlichung am 1. Oktober 2021; Preis ab 599 €

Obwohl es sich um weitgehend ähnliche Geräte handelt, kostet diese Qualcomm-Hardware zusätzliche 20 Prozent des Kaufpreises. Wenn Sie sich besonders für 8K-Aufnahmen und HDR10+ interessieren, ist dies eine offensichtliche Wahl, ansonsten scheint der Standard 11T allein aufgrund der Spezifikation ein versierter Verkauf zu sein – insbesondere mit seinem Angebotspreis, der in Großbritannien knapp unter der 500-Pfund-Marke liegt .