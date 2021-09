Xiaomi 11T und 11T Pro bieten MediaTek- und Qualcomm-Auswahl

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf seiner Launch-Veranstaltung am 15. September stellte Xiaomi seine neuesten Flaggschiffe vor – das 11T und 11T Pro – und markierte damit das Ende seiner „Mi“-Markenära für seine internationalen Markteinführungen (die Marke Mi wurde zuerst in den Mix 4 aufgenommen ).

Aber Mi Fans müssen nicht über den Verlust eines Namens schluchzen, da die 11T-Serie viele Spezifikationen hat, die eine neue Generation von Xiaomi-Liebhabern halten.

Zunächst einmal: Wie unterschiedlich sind das 11T und das 11T Pro? Nicht sehr ist die einfache Antwort. Beide Geräte verfügen über einen 6,67-Zoll-AMOLED-Flachbildschirm mit 120-Hz-Refresh-Display. Beide verfügen über die gleiche Triple-Kamera - 108MP Hauptkamera; 8MP breit; 5MP Tele-Makro - und nach vorne gerichtete Selfie-Kamera.

Der Hauptunterschied liegt in der Prozessorwahl. Im Xiaomi 11T kommt MediaTeks Dimensity 1200 (hier in der spezifizierten „1200-Ultra“ getunten Version) zum Einsatz, während das 11T Pro auf Qualcomms Snapdragon 888-Plattform setzt (und laut Xiaomis One-Pager auch auf „Dampfkammer-Kühltechnologie“). Das bedeutet, dass das Pro-Modell 8K-Videoaufnahmen ermöglicht, während das 11T dies nicht ist.

Es gibt auch andere kleine Unterschiede: Beide Geräte bieten zwei Lautsprecher, aber der Pro verfügt über einen von Harman Kardon abgestimmten Sound; und während beide 5.000-mAh-Akkus an Bord haben, wird das schnelle 67-W-Schnellladen des 11T vom 120-W-Xiaomi HyperCharge im 11T Pro übertroffen – letzteres kann fast drei Viertel des Akkus in nur 10 Minuten am Stecker aufladen.

Wie immer bei Xiaomis Geräten der T-Serie ist es der Preis, der besonders auffällig ist, da das 11T ab dem 8. Oktober in den Handel kommt und in Großbritannien ab 499 £ erhältlich ist. während das 11T Pro etwas früher, ab dem 1. Oktober, zu einem Preis von 599 £ erscheinen wird (Vorbestellungen ab dem 26. September profitieren von einem Frühbucher-Sonderpreis von 549 £).