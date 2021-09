Xiaomi 12: Erscheinungsdatum, Gerüchte und was Sie erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Einführungszyklen von Xiaomi waren in letzter Zeit sehr aggressiv, mit mehreren Versionen jeder Geräteserie - die nächste wird voraussichtlich das Xiaomi 12 sein.

Sie werden feststellen, dass es dort keinen "Mi"-Namen gibt. Um die Dinge aufzuräumen, hat Xiaomi das Mi-Branding fallen gelassen , wobei der Mix 4 das erste Gerät ist, das die neue Namenskonvention verwendet.

Wir sind ein Stück weit davon entfernt, dass Xiaomi 12 auf den Markt kommt, aber hier ist alles, was wir gehört haben, alles, was durchgesickert ist und alles, was Sie wissen müssen.

Bestätigung Dezember 2021

Globale Markteinführung im März 2022 wahrscheinlich

Es gibt kein offizielles Wort darüber, wann das Xiaomi 12 auf den Markt kommen könnte, aber ein Muster zeichnet sich ab. Normalerweise hat Xiaomi sein Next-Gen-Gerät zeitgleich mit der Ankündigung der neuesten Snapdragon-Hardware von Qualcomm bestätigt.

In den letzten Jahren hat Xiaomi auf dem Snapdragon Summit im Dezember sein nächstes Gerät angekündigt. Das wird voraussichtlich Mitte Dezember 2021 offiziell erscheinen.

Der Launch in China ist oft der erste – für das Mi 11 war das der 28. Dezember 2020. In den Vorjahren hat Xiaomi dann den Februar Mobile World Congress für einen globalen Launch genutzt – mit Verfügbarkeit etwa im März. Wir würden erwarten, dass der Start des Mi 12 gleich sein wird, obwohl einige Gerüchte einen noch früheren Start für das Xiaomi 12 vorschlugen.

Es gibt kein Wort zur Preisgestaltung, aber normalerweise kommt das Mi 11 mit einem Preis von etwa 799 £ / € 799, so dass der Platz für den Pro und Ultra darüber bleibt. Wir würden erwarten, dass das Xiaomi 12 ähnlich ist.

Es gab keine Design-Leaks für das Xiaomi 12, daher wäre alles, was wir über das Design sagen, reine Vermutung. Xiaomi hat immer größere Kameramodule auf der Rückseite von Telefonen eingeführt, aber wir gehen davon aus, dass die größten dem Ultra vorbehalten bleiben.

Für Xiaomi 12 würden wir etwas Ähnliches wie beim Mi 11 erwarten, aber darüber hinaus warten wir immer noch auf Design-Leaks.

Das Xiaomi 12 wird voraussichtlich mit einem 6,8-Zoll-Display mit 2K-Auflösung, 3200 x 1440 Pixel, fast sicher AMOLED und mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz kommen.

Das Mi 11 hatte dieses Display und es erreicht die meisten der erwarteten Spezifikationspunkte für dieses Gerät, sodass wir keine große Änderung erwarten würden. Eine Änderung könnte eine Umstellung auf eine LTPO-Anzeige mit adaptiven Bildwiederholraten sein.

Bisher gab es keine Hinweise auf die Display-Spezifikationen.

Löwenmaul 895 erwartet

100W kabelloses Laden?

Wie bereits erwähnt, hat sich Xiaomi in letzter Zeit an den Veröffentlichungen von Qualcomm ausgerichtet, so dass es ziemlich genau feststeht, dass das Xiaomi 12 den Snapdragon 895 (wenn er so heißt) verwenden wird. Wir erwarten, dass diese Hardware auf dem Snapdragon Summit im Dezember 2021 angekündigt wird.

Außerhalb dieser Hardware ist wenig bekannt, aber es wird erwartet, dass Xiaomi das Telefon mit seinen wirklich schnellen Ladeoptionen ausstatten wird, die bis zu 120 W kabelloses Laden und 200 W kabelgebundenes Laden sein könnten - Xiaomi hat bereits sein Xiaomi HyperCharge-System gezeigt.

200 W kabelgebundenes Laden

120 W kabelloses Laden



Wir sind dabei, das Ladeerlebnis mit #XiaomiHyperCharge neu zu definieren. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu — Xiaomi (@Xiaomi) 31. Mai 2021

Dies könnte jedoch für das Xiaomi 12 Ultra beibehalten werden, wobei die reguläre Version 100 W kabelgebunden und 120 W kabellos aufgeladen wird.

Darüber hinaus wissen wir nicht viel darüber, was das Telefon bieten wird.

Dreifachkamerasystem 50MP Haupt 50 MP ultrabreit 50MP Teleobjektiv, 5x optisches Periskop



Eines der ersten Gerüchte für das Xiaomi 12 deutete darauf hin, dass es den 200-Megapixel-Sensor von Samsung verwenden würde. Das ist jetzt offiziell, das Isocell HP1 , obwohl es keine Bestätigung gibt, dass dies tatsächlich im Xiaomi 12 erscheinen wird.

Von einer anderen Quelle wurden Zweifel geäußert, die darauf hindeuteten, dass das Xiaomi 12 eine Dreifachkamera mit 50-Megapixel-Sensoren für die Haupt-, Ultraweit- und Teleobjektive haben würde. Das Tele soll ein Periskop sein, wahrscheinlich ein 5x oder 10x - wir vermuten, dass das 10x wieder dem Ultra vorbehalten sein wird.

Bleibt vielleicht der Samsung-Sensor für das Xiaomi 12 Ultra - im Moment ist noch nicht genau klar, welches Kamera-Loadout das Xiaomi 12 bekommen wird.

Hier ist ein Überblick über alle Leaks für das Xiaomi 12.

Das Xiaomi 12 könnte drei 50-Megapixel-Kameras auf der Rückseite haben , wobei Ultraweitwinkel und Tele zur Hauptkamera hinzukommen.

Im Juni 2021 wurde gemunkelt, dass das Xiaomi 12 die 200-Megapixel-Kamera von Samsung verwenden und das Olympus-Branding tragen könnte.