Xiaomi 12: Erscheinungsdatum, Gerüchte und was Sie erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Einführungszyklen von Xiaomi waren in letzter Zeit sehr aggressiv, mit mehreren Versionen jeder Geräteserie - die nächste wird voraussichtlich das Xiaomi 12 sein.

Sie werden feststellen, dass es dort keinen "Mi"-Namen gibt. Um die Dinge aufzuräumen, hat Xiaomi das Mi-Branding fallen gelassen , wobei der Mix 4 das erste Gerät ist, das die neue Namenskonvention verwendet.

Wir vermuten, dass Xiaomi die Flaggschiff-Handys Ende Dezember in China vorstellen wird, mit einer internationalen Einführung im ersten Quartal 2022. Hier ist alles, was durchgesickert ist und alles, was Sie wissen müssen.

Bestätigung Dezember 2021

Globale Markteinführung im März 2022 wahrscheinlich

Es gibt kein offizielles Wort darüber, wann die Xiaomi 12-Serie genau auf den Markt kommt, aber ein Muster zeichnet sich ab: Xiaomi bestätigt sein Gerät der nächsten Generation normalerweise zeitgleich mit der Ankündigung der neuesten Snapdragon-Hardware von Qualcomm. Genau das ist 2021 wieder passiert : Xiaomi-CEO Lei Jun bestätigte, dass das Handy das erste Flaggschiff sein würde, das Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 verwendet .

Der Start in China ist oft der erste: für das Mi 11 war das am 28. Dezember 2020; in den Vorjahren hat Xiaomi den Mobile World Congress im Februar dann für einen globalen Launch genutzt – mit internationaler Verfügbarkeit etwa im März. Wir würden erwarten, dass auch die Einführung von Xiaomi 12 dieses Muster widerspiegelt.

Es gibt keine Informationen zu den Preisen, aber sie werden zwischen den voraussichtlich drei wichtigsten Mobilteilen erheblich variieren: dem Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12 Ultra. Zuvor war das Mi 11 mit einem Einstiegspreis von etwa 799 £ erhältlich, wobei dieser Preis für das Top-End-Ultra auf 1.199 £ / € stieg. Erwarten Sie Ähnliches auch für die neue Serie.

Drei Modelle erwartet: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12 Ultra Enhanced (mit Keramikrückseite) gemunkelt

Xiaomi 12X kleineres Mobilteil auch gemunkelt

Es gab eine Reihe von Design-Leaks für die Xiaomi 12-Serie, die hauptsächlich auf Gehäusen basieren, die angeblich für die Produkte entwickelt wurden.

Das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro werden über eine links ausgerichtete Rückfahrkamera verfügen, während das Xiaomi 12 Ultra ein völlig anderes und komplexeres kreisförmiges Kamera-Array hat - aber kritischerweise scheint es das hintere Display seines Mi 11 zu verlassen Ultra-Vorgänger.

Tatsächliche Lecks waren ansonsten dünn gesät, daher ist alles, was wir über das Design sagen, zum jetzigen Zeitpunkt spekulativ. Im Allgemeinen erwarten wir jedoch, dass die gesamte Verarbeitungsqualität, Größe und Skalierung der Serie ähnlich dem Mi 11 von zuvor ist. Erwarten Sie also auf der ganzen Linie erstklassige Oberflächen.

Es gibt auch Gerüchte über eine Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition - die, wenn wir raten dürfen, höchstwahrscheinlich das gleiche wie das Ultra-Modell ist, jedoch mit einer Keramik-Rückseite.

2K AMOLED Panel mit 120Hz Bildwiederholfrequenz erwartet

Displaygrößen noch offen; 6,8 Zoll gemunkelt

Die Xiaomi 12-Serie wird voraussichtlich durchgängig ein 6,8-Zoll-Display mit 2K-Auflösung (3200 x 1440 Pixel), fast sicher AMOLED und mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz haben.

Allerdings kann der Snapdragon 8 Gen 1 noch höhere Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz bei QHD+ unterstützen, sodass es plausibel ist, dass die High-End-Handys der Serie dieses Potenzial erschließen könnten.

Im Gegensatz zu einigen anderen Serien erwarten wir nicht, dass das Haupttrio der Xiaomi 12-Modelle unterschiedliche Bildschirmgrößen aufweist, es werden unter den anderen Funktionen - hauptsächlich Kameras - die Hauptunterschiede zu sehen sein.

Allerdings gibt es Gerüchte über ein kleineres Xiaomi 12X-Modell mit 6,3-Zoll-Display. Ob diese zeitgleich oder später auf der Zeitskala der Serie erscheinen wird, ist noch festzulegen. Typisch für Xiaomi ist es auch, etwas später im Kalender ein Lite-Modell im Sortiment zu veröffentlichen.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 bestätigt

4500mAh Akkukapazität erwartet

120 W kabelloses Laden?

Wie bereits erwähnt, hat sich Xiaomi an den Plattform-Releases von Qualcomm angepasst und bestätigt, dass die Serie die erste sein wird, die Snapdragon 8 Gen 1 vor allen anderen Geräten bietet.

Abgesehen von dieser Hardware ist zu diesem Zeitpunkt kaum etwas anderes in Stein gemeißelt, aber es wird erwartet, dass Xiaomi das Telefon mit wirklich schnellen Ladeoptionen ausstattet, die bis zu 120 W kabelloses Laden und 200 W kabelgebundenes Laden sein können. Xiaomi hat von seinem Xiaomi HyperCharge-System bereits gezeigt, daher ist dies sicherlich plausibel.

200 W kabelgebundenes Laden

120 W kabelloses Laden



Wir sind dabei, das Ladeerlebnis mit #XiaomiHyperCharge neu zu definieren. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu — Xiaomi (@Xiaomi) 31. Mai 2021

Diese Hochgeschwindigkeitsladung könnte jedoch für das Xiaomi 12 Ultra beibehalten werden, wobei die regulären Versionen stattdessen 100 W kabelgebunden aufgeladen werden. Aber immer noch superschnell auf der ganzen Linie.

Xiaomi 12 Ultra: Quint-Rückfahrkameras 50-Megapixel-Hauptgerät (Samsung GN5); 2x48MP für 2x, 5x Zoom; 48MP Weitwinkel; 5MP Tiefensensor?

Xiaomi 12 & Pro: Quad-Rückfahrkameras 50-Megapixel-Hauptgerät (Samsung GN5); 13MP Weitwinkel; 8MP 2-fach-Zoom; 5MP Tiefensensor?

200-Megapixel-Sensor-Gerücht jetzt unwahrscheinlich

Eines der ersten Gerüchte für das Xiaomi 12 deutete darauf hin, dass es den 200-Megapixel-Sensor von Samsung verwenden würde. Obwohl dieser Sensor jetzt offiziell ist, heißt er Isocell HP1 , es scheint jetzt unwahrscheinlich, dass er in der Xiaomi 12-Serie erscheinen wird.

Stattdessen zitieren viele Quellen stattdessen das Samsung GN5 – einen großformatigen 50-Megapixel-Sensor. Es scheint, dass dies die Hauptkamera für alle drei Mobilteile ist.

Es ist noch nicht klar, wie sich das Xiaomi 12 und das 12 Pro in ihren Setups unterscheiden werden, da Gerüchten zufolge eine Quad-Rückfahrkamera für beide vorgesehen ist. Wir vermuten jedoch, dass es sich beim Einsteiger Xiaomi 12 um eine Triple-Kamera handeln wird, die das Zoomobjektiv aus dem Setup weglässt.

Das Xiaomi 12 Ultra ist jedoch ein ganz anderes Biest mit einem weitaus komplexeren Kamera-Setup, das ganz anders gestaltet ist. Es ist ein Gehäusedesign durchgesickert, das nicht weniger als acht hintere Öffnungen enthüllt – aber wir vermuten, dass zwei davon für ein Mikrofon und einen Blitz verwendet werden. Aber das könnte bis zu sechs Öffnungen für Kameras oder verwandte Sensoren lassen: vielleicht ein Haupt-, ein Paar Zooms (drei sind auch möglich), ein Weitwinkel- und ein Tiefensensor.

Für die Frontkamera deutete das anfängliche Gerücht darauf hin, dass eine Kamera unter dem Display ein Ehrenplatz wäre, aber neuere Lecks deuten stattdessen darauf hin, dass stattdessen ein sichtbares einzelnes zentrales Loch im Bildschirm sitzt.

Hier ist ein Überblick über alle Leaks für das Xiaomi 12.

Der Ultra scheint ein ganz anderes Biest in der Serie zu sein, wenn man sich an diesem Fallleck orientieren kann .

Offizielle Bestätigung des Firmenchefs, dass das Xiaomi 12 das erste mit Qualcomms Top-Tier-Plattform an Bord sein wird.

Erste Gerüchte über den Einsatz eines 200MP Hauptsensors ; es scheint, dass dies jetzt unwahrscheinlicher ist, jedoch mit einem 50MP-Hauptsensor wahrscheinlicher.

Erstes Gerücht, dass der Ultra das hintere Display des vorherigen Mi 11 Ultra abschafft .

Die neue Loop LiquidCool-Technologie sollte etwa in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in Xiaomi-Telefonen Einzug halten – sie könnte also das Xiaomi 12 vermissen, aber die Zeit wird es zeigen.

Das Xiaomi 12 könnte drei 50-Megapixel-Kameras auf der Rückseite haben , wobei Ultraweitwinkel und Tele zur Hauptkamera hinzukommen.

Im Juni 2021 wurde gemunkelt, dass das Xiaomi 12 die 200-Megapixel-Kamera von Samsung verwenden und das Olympus-Branding tragen könnte.