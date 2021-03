Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wurde viel über die Ankunft eines Xiaomi-Falttelefons gesprochen - von der Zeit bis zum Mobile World Congress 2019 - und jetzt ist klar, dass die Mi Mix-Serie dank neuer durchgesickerter Bilder diese Faltaufgaben übernehmen wird .

Die Bilder, die auf der chinesischen Social Site Weibo erschienen sind, zeigen deutlich ein Faltgerät mit dem Mix-Logo auf der Rückseite und dem Bildschirm, der intern im Design eingeschlossen ist - ähnlich wie beim Samsung Galaxy Z Fold 2 .

Obwohl dies im Widerspruch zu früheren Berichten über ein Huawei Mate X-faltbares Telefon mit Außenbildschirm steht - wie hier in diesen Renderings gezeigt -, vermuten wir, dass dies mehr als ein Xiaomi Mi Mix-Prototyp war, vielleicht sogar nur Fan-Renderings von außerhalb des Unternehmens .

Anfang März war das intern klappbare Gerät auch in China öffentlich ausspioniert worden und enthüllte seinen klappbaren Bildschirm - Falte und alles -, so dass diese neuen Bilder dem entsprechen würden.

Der Name ist jedoch noch in der Luft. Wir haben Gerüchte über dieses faltbare Wesen namens Mi Mix 4 Pro gehört - aber da die Nummer vier in der chinesischen Kultur Pech hat und die Bilder nirgendwo auf dem Körper eine Nummer enthüllen (die wir sehen können), vermuten wir es wird einen anderen, noch nicht bestätigten Namen tragen.

Die vollständige Spezifikation des Telefons ist noch nicht bekannt, aber da Xiaomi eines der wenigen ist, das seine Flaggschiff-Serie - in jüngerer Zeit das Mi 11 - auf den Markt bringt, besteht eine große Chance, dass dieses Falttelefon weltweit veröffentlicht wird, was eine aufregende Aussicht ist tatsächlich.

