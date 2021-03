Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist schon lange die Rede von einem Xiaomi-Falttelefon - vom Weg zurück zum Mobile World Congress im Jahr 2019 . Aber jetzt wurde ein echtes Xiaomi-Falttelefon in der Welt ausspioniert. Könnte dies also der Mi-Mix der nächsten Generation sein?

Wir zögern, "Mi Mix 4" zu sagen, weil diese Zahl in China Pech hat - ihre Aussprache ähnelt dem "Tod" als Grund - und wird daher fast immer umgangen. Also, Mi Mix 5 vielleicht?

Es ist nicht bestätigt, dass Xiaomi die Mi Mix-Linie für dieses Faltprodukt verwenden wird, aber da die Vorgeschichte der Serie explorativ war - das Mi Mix 3 war ein Slider-Telefon, das Mi Mix 2 hatte eine Popup-Kamera, das Original-Mi Mix schneidet die Lünette, bevor es andere wagen - es ist passend, dass der Mi Mix der nächsten Generation den faltbaren Formfaktor annimmt.

Die Nachrichten waren jedoch in der Vergangenheit etwas widersprüchlich. Die Rede von einem Mi Mix 4 Pro zeigte Bilder eines Falttelefons mit den Bildschirmen an der Außenseite. Die Schnappschüsse, die Sie oben in diesem Artikel sehen - Originalquelle Digital Chat Station auf der chinesischen Social-Media-Website Weibo - sind vermutlich ein "Mi Mix Pro Max" -Modell, das zeigt, dass der Tablet-ähnliche Bildschirm innen und entfaltet ist.

Es ist ein bisschen wie ein Kopfkratzer. Wie bereits erwähnt, arbeitet Xiaomi jedoch seit einigen Jahren an solchen Geräten, sodass es durchaus zu mehreren Iterationen kommen kann. Und sieht dies angesichts der deutlichen Neigung in der Falte, die auf dem Bildschirm des Spionagegeräts sichtbar ist, wirklich nach der bestmöglichen Lösung aus, wenn das Samsung Galaxy Z Fold 2 bereits in freier Wildbahn unterwegs ist?

Da wir auch in den Startlöchern auf das Erscheinen des Xiaomi Mi 11 Ultra warten, fragen wir uns, ob Xiaomi sich auf eine umfassende Präsentation seines Kits der nächsten Generation vorbereitet, einschließlich des Mi Mix 4 Pro der nächsten Generation Max, dh das lang erwartete Xiaomi-Falttelefon.

Schreiben von Mike Lowe.