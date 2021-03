Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Heute, am 4. März 2021, hat Xiaomi seine Redmi Note 10-Serie der Welt vorgestellt. In einer gestaffelten, chaotischen und verworrenen Weise.

Es ist eine Schande, denn wir verwenden das Redmi Note 10 Pro seit einer Woche und wenn es um erschwingliche Telefone geht, ist es brillant. Wie wirklich, wahrscheinlich das beste Telefon in seiner Preisklasse - daher waren wir in unserer Bewertung so hoch gelobt .

Während wir dieses Telefon benutzten, wussten wir wenig - nachdem wir einem Embargo zugestimmt hatten, das bedeutete, dass wir seine Details erst heute um 13:00 Uhr GMT besprechen konnten -, dass es einige Stunden zuvor als Redmi Note 10 Pro Max in Indien eingeführt werden würde.

Das heißt, ja, Sie haben es erraten, dass es eine indische Marktversion des Redmi Note 10 Pro gibt, die etwas weniger "max" ist? Anscheinend: Stattdessen wird das Hauptereignis der 108-Megapixel-Kamera für ein 64-Megapixel-Ereignis gelöscht.

Redmi Note 10 gegen 10S gegen 10 Pro gegen 10 Pro Max: Was ist der Unterschied?

Gut, das macht Sinn. Mit Ausnahme des globalen Marktes erhalten wir ein Redmi Note 10S. Ja, "ten ess" (aber nicht der Sport). Und nein, Apple iPhone, wir verzeihen Ihnen immer noch nicht, dass Sie dies zu einer akzeptablen Namenskonvention gemacht haben.

Es wird jedoch verwirrender: Der 10S sollte nur die globale Version des India 10 Pro sein, oder? Irgendwie. Nur das 10S hat natürlich einen kleineren Bildschirm, denn warum sollte es nicht?

Immer noch folgen? Gut. Wir auch nicht.

Dann wird das Redmi Note 10 5G in den Mix geworfen. Aber nur für die "globale" Veröffentlichung, also nicht für den indischen Markt. Aufgrund der unterschiedlichen Größe dieses Telefons, der unterschiedlichen Hardware - es ist ein MediaTek Dimensity 700- Adopter für die 5G-Verbindung - und der unterschiedlichen Kameraeinstellungen können wir nur schwer erkennen, wie es überhaupt in die Redmi Note 10-Familie passt. Es ist nur ein anderes Gerät, es gehört nicht hierher.

Nicht zu vergessen natürlich, dass in dieser Masse von Mobilteilen ein Redmi Note 10 vergraben ist. Was als kleineres Modell mit geringerer Leistung Sinn macht - wenn Sie die Spreu aller anderen durchschneiden können.

Da haben wir es also: ein komplettes Hundedinner mit Namen, Startzeiten und Regionalität. Es hilft den Verbrauchern nicht, daher bemühen wir uns, wirklich zu sehen, wie es auch Xiaomi hilft. Wir haben oft darauf hingewiesen, dass das Unternehmen Namen präsentiert, die seine Modelle unterbieten - der Mi 10 Lite war zum Beispiel alles andere als „leicht“ - und hoffen, dass er aufhört.

Denn unter all dem gibt es ein brillantes Telefon in Form des Redmi Note 10 Pro - oh, Moment mal, Redmi Note 10 Pro Max? - dass potenzielle Verbraucher sich beim Kauf nicht so sehr am Kopf kratzen müssen.

