Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Redmi, der günstigere Arm von Xiaomi, hat die erwartete Redmi K40-Serie angekündigt, die aus Redmi K40, K40 Pro und K40 Pro + besteht.

Die neue Familie umfasst die neueste Qualcomm-Hardware, wobei der Redmi K40 den neuen Snapdragon 870 erhält, während der K40 Pro und Pro + den Snapdragon 888 übernehmen .

Alle Geräte haben das gleiche Display, einen 6,67-Zoll-AMOLED mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel. Es bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, aber Redmi hat das Touch-Sampling auf 360 Hz erhöht, um eine schnellere Reaktion auf Ihre Finger zu erzielen.

Es ist auch ein helles Display mit 1300 Nits im Angebot und es gibt einen Sensor an der Vorder- und Rückseite des Telefons, um die Autobrightness zu steuern und eine viel genauere Reaktion auf die Bedingungen zu ermöglichen. Es gibt auch einen Umgebungsfarbtemperatursensor.

Alle Geräte haben die gleichen Abmessungen und alle verfügen über einen 4520-mAh-Akku mit 33-W-Ladeunterstützung.

Es gibt jedoch viele Unterschiede bei den Kameras. Während alle dieselbe 20-Megapixel-Frontkamera und jede eine Dreifachkamera auf der Rückseite haben, gibt es auf jedem Telefon eine andere Hauptkamera.

Das Redmi K40 Pro + verfügt über einen 108-Megapixel-Sensor, der Samsung jagen will, während das K40 Pro über einen 64-Megapixel-Sensor verfügt. Schließlich verfügt die Redmi K40 über eine 48-Megapixel-Hauptkamera.

Unterstützt werden diese Kameras von einer 8-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera und einem 5-Megapixel-Makro.

Es gibt eine große Auswahl an RAM- und Speichervarianten für die verschiedenen Modelle, was zu unterschiedlichen Preisen führt. Dies führt jedoch nach China und könnte in China bleiben.

Es wird vermutet, dass die Redmi K40-Serie unter der Marke Poco auf den Markt kommen könnte, wie dies beim Redmi K30 der Fall war. 91mobile haben in einer IMDA-Zertifizierungsliste festgestellt, dass ein 5G Poco-Telefon eingeht, bei dem es sich möglicherweise um die globale Variante des Redmi K40 handelt.

Schreiben von Chris Hall.