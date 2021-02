Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Redmi, der Ableger des Xiaomi-Budgets, wird in nicht allzu ferner Zukunft seine Flaggschiff-Serie 2021 - das Redmi Note 10 und das Note 10 Pro - auf den Markt bringen.

Nach der offiziellen Bestätigung des Startdatums wissen wir noch etwas über die Telefone - von Gerüchten bis hin zur offiziellen Bestätigung - alles an einem Ort.

4. März 2021 Startveranstaltung bestätigt

Anfang Februar bestätigte Xiaomis Global VP in einem Tweet, dass das Redmi Note 10 im März erscheinen würde - mit der Bestätigung über Redmis Kanäle, dass es der 4. März sein wird. Es wird erwartet, dass der Verkaufstermin unmittelbar danach folgt, wobei Indien das erste Land mit Produkten ist.

Redmi Note 10, Note 10 Pro erwartet

Hinweis 10 Pro Max Variante möglich

Farben: Blau, Schwarz, Bronze

IP52-Schutz bestätigt

Seitlicher Fingerabdruck

Wie es für die Serie typisch ist, erwarten wir, dass ein Note 10 und ein Note 10 Pro zusammen angekündigt werden - aber es gibt auch Gerüchte, dass neben diesem Paar ein Note 10 Max angekündigt wird. Dies war bei der Redmi Note 9-Serie der Fall (die auch ein 9S-Modell hatte - eine 10S wird derzeit jedoch nicht erwähnt).

Aus dem Note 10 Pro ist eine offizielle Verkaufsbox durchgesickert , sodass dieses Modell eine Selbstverständlichkeit ist. 91 Handys schlagen vor, dass drei Farbvarianten verfügbar sein werden - genau wie das Trio der Geräte auf der Verkaufsbox zeigt.

Die offizielle Xiaomi-Site, auf der das Redmi Note 10 vor seiner vollständigen Enthüllung gehänselt wird , bestätigt, dass auf der Vorderseite ein Gorilla-Glas-Schutz sowie ein IP52-Schutz vor Staub und Wasser vorhanden sein werden - ob dies jedoch für alle Modelle bedeutet, ist nicht bekannt. noch nicht klar.

Hinweis 10: 6,57-Zoll-LCD

Hinweis 10 Pro: 6,67-Zoll-OLED (120 Hz)

Hinweis 10 Pro Max: TBC, aber größeres Display

Das bisher hellste Display eines Redmi-Telefons

Und so zum Hauptereignis: dem Bildschirm. Gerüchten zufolge unterscheiden sich alle drei Note 10-Geräte.

Das Einstiegs-Note 10 wird auf LCD basieren. Das Note 10 Pro soll AMOLED in einem etwas größeren Panel enthalten. Das Note 10 Pro Max wird voraussichtlich noch größer sein - obwohl es im letzten Fall nur sehr wenige Hinweise gibt.

Es ist auch von einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz die Rede, aber ob dies für alle Modelle gilt - sowohl für LCD als auch für OLED - ist noch nicht klar.

In Bezug auf offizielle Ankündigungen hat Xiaomis Global VP jedoch in einem Tweet bestätigt, dass der Bildschirm so hell sein wird wie das iPhone 12 Pro . Dies ergibt, wie die beigefügte Infografik zeigt, "[das] hellste Display auf einer Redmi Note. Ever." Wir bezweifeln jedoch erneut, dass dies bei jedem Display der Fall sein wird - angesichts der unterschiedlichen Verwendung von LCD und AMOLED.

Bestätigt: Alle Modelle verwenden die Qualcomm Snapdragon-Plattform

Gerücht: Qualcomm Snapdragon 762 Plattform erwartet

Batterie: 5.050 mAh; Schnellladung [33W gemunkelt]

Hi-Res Audio-Unterstützung

Rajen Vagadia, VP & President bei Qualcomm India, bestätigte in einem Tweet-Video, dass das Redmi Note 10 die Snapdragon-Plattform von Qualcomm verwenden wird, und sagte, dass die Telefone "einige der leistungsstärksten Prozessoren" haben werden.

Das geht nicht so weit, um zu erklären, was unter der Haube zu erwarten ist - aber das aktuelle Gerücht ist der SD762 für das Einstiegsmodell und eine höherwertige Auswahl der 700er-Serie für den Pro und höher. Erwarten Sie nicht, dass hier 800er-Serien zu finden sind.

In Bezug auf die Langlebigkeit geht das Gerücht um, dass eine Akkukapazität von über 5.000 mAh die Dinge mühelos am Laufen hält, insbesondere in Verbindung mit der MIUI-Software von Xiaomi und den ausgewählten Qualcomm-Prozessoren. Das Schnellladen ist auf der offiziellen Xiaomi India-Seite angegeben , es wurden jedoch keine spezifischen Daten angegeben - es wird gemunkelt, dass es 33 W beträgt.

Hinweis 10: Dreifache Rückseite (48-Megapixel-Hauptleitung, 8 MP Weitwinkel, 2 MP Tiefe)

Hinweis 10 Pro: Quad hinten (64MP Haupt-, 8MP Weitwinkel, 2MP Tiefe, 2MP Makro)

Hinweis 10 Pro Max: Quad hinten erwartet, laut Pro, aber mit 108MP Hauptgerüchten

Die bisher größte Enthüllung der Kameras ist die Box-Aufnahme des Note 10 Pro. Es werden vier hintere Kameras klar definiert, bei denen es sich vermutlich um eine 64-Megapixel-Haupt-, 8-Megapixel-Weitwinkel- und zwei 2-Megapixel-Sensoren für Tiefe und Makro handelt. Da das frühere Note 9 Pro über einen 5-Megapixel-Makrosensor verfügte, würden wir hoffen, dass dies eher für das Note 10 Pro als für die beschriebene Version mit niedrigerer Auflösung gilt.

Dies ist jedoch nicht unbedingt der universelle Ansatz für alle Modelle, da das Einstiegs-Note 10 angeblich über eine dreifache Heckeinheit verfügt, während das Note 10 Pro Max möglicherweise am wahrscheinlichsten über einen ultra-entschlossenen Hauptsensor verfügt bei 108 Megapixeln.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Lecks, Gerüchte und offiziellen Bestätigungen rund um das Redmi Note 10

Xiaomis Global VP bestätigt den Startmonat

Schreiben von Mike Lowe.