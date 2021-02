Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Niemand möchte sich eine Stunde Zeit nehmen, um sein Gerät aufzuladen - daher ist das Schnellladen in den letzten Jahren zu einem so wichtigen Merkmal von Telefonen geworden. Unternehmen wie Xiaomi bieten Geräte an, die in 20 Minuten vollständig aufgeladen werden können.

Die Leute verlangen nach Ladesystemen mit mehr als 100 W , und so ist Xiaomi offenbar zum Zeichenbrett zurückgekehrt, um seine eigenen Rekorde zu brechen. Laut einem Weibo-Beitrag eines seriösen Leckers (über GizmoChina ) soll nun ein 200-W-Schnellladesystem auf den Markt gebracht werden . Mit dem neuen Schnellladesystem des Unternehmens kann ein Smartphone in nur 10 Minuten vollständig aufgeladen werden.

Es ist erwähnenswert, dass das 200-W-Schnellladesystem von Xiaomi kabelgebundenes, kabelloses und umgekehrtes Laden kombiniert.

Denken Sie daran, dass die Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition mit 185 W Schnellladung auf den Markt gebracht wurde. Es wurde ebenfalls kombiniert und unterstützt kabelgebundene und kabellose Laderaten von 120 W bzw. 55 W sowie 10 W Rückwärtsladung.

Berichten zufolge ist Xiaomi auf dem besten Weg, seine 200-W-Schnellladetechnologie irgendwann im Jahr 2021 mit einem Flaggschiff auf den Markt zu bringen.

Nach der Einführung des Xiaomi Mi 11 in China Ende 2020 und kurz vor der weltweiten Einführung dieses Mobilteils gibt es Probleme mit einer Ultra-Version des Flaggschiff-Telefons . Es ist unklar, ob es 200 W Schnellladung bietet, aber hier ist zu hoffen.

Schreiben von Maggie Tillman.