Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach der Einführung des Xiaomi Mi 11 in China Ende 2020 und kurz vor der weltweiten Einführung dieses Mobilteils gibt es Probleme mit einer Ultra-Version des Flaggschiff-Telefons.

Xiaomi hat bisher keine Details bekannt gegeben, aber angesichts der großen Auswahl seiner Flaggschiff-Geräte - die letzte Generation hatte Mi 10, Mi 10 Pro , Mi 10 Ultra und Mi 10 Lite - wäre es keine Überraschung, dieses Äquivalent zu sehen Aufstellung für das Flaggschiff 2021 repliziert.

Was erwartet Sie also vom Mi 11 Ultra? Details - die von Leckster Digital Chat Station über Weibo bezogen werden - sind derzeit kaum bekannt. Es wird angenommen, dass es eine Quad-HD + -Display-Auflösung von 120 Hz, einen Qualcomm Snapdragon 888- Prozessor, ein superschnelles kabelloses Laden mit 67 W und eine größere Akkukapazität (5.000 mAh) als das Standard-Mi 11 hat.

Was das Ultra-Modell jedoch am wahrscheinlichsten von seinen anderen Flaggschiff-Cousins des Mi 11 unterscheidet, ist das Kamera-Setup. Der Mi 10 Ultra der letzten Generation hat im Rahmen seines Alleinstellungsmerkmals für den 5-fachen optischen Zoom zwei 48-Megapixel-Sensoren in sein Quad-Rear-Setup gepackt, das auch einen 20-Megapixel-Weitwinkel- und einen 12-Megapixel-Telezoom enthielt. Vielleicht erhöht das Mi 11 Ultra die Auflösung oder das Zoompotential noch weiter.

Wird es am 8. Februar zusammen mit dem erwarteten MIUI 12.5-Softwareupdate und anderen Mi 11-Handys veröffentlicht? Das ist das aktuelle Denken. Mehr wie wir es kennen.

Schreiben von Mike Lowe.