(Pocket-lint) - Donald Trump hat noch sechs Tage im Amt, aber das hindert seine Regierung nicht daran, mehr chinesische Unternehmen in das Fadenkreuz zu setzen. Das jüngste Opfer ist Xiaomi , einer der weltweit größten Telefonhersteller.

Das US-Verteidigungsministerium hat Xiaomi zu einer " kommunistischen chinesischen Militärfirma " ernannt, was bedeutet, dass es Trumps Exekutivverordnung unterliegt, die es den USA verbietet, in "chinesische Militär" -Unternehmen zu investieren, die als Sicherheitsbedrohung gelten. Die Trump-Regierung fügte am Donnerstag neun hinzu Chinesische Firmen stehen auf der schwarzen Liste und behaupten, sie seien alle chinesische Militärfirmen.

Reuters stellte fest, dass alle Unternehmen in diesem Last-Minute-Vorstoß einem US-Investitionsverbot unterliegen werden, das amerikanische Investoren dazu zwingt, ihre Beteiligungen an den auf der schwarzen Liste stehenden Unternehmen bis zum 11. November 2021 zu veräußern. Der gewählte Präsident Joe Biden wird jedoch bald vereidigt ihm genügend Zeit, um die Bestellung aufzuheben. Es ist unklar, ob dies tatsächlich passieren wird, aber es ist sicherlich interessant zu beobachten, wie sich die Ereignisse entwickeln.

Es ist auch interessant, dass Xiaomi überhaupt auf die schwarze Liste gesetzt wurde, da es sich hauptsächlich um ein Consumer-Tech-Unternehmen handelt und es sehr beliebt ist.

Auch Huawei steht auf der Blacklist der Militärfirma. Es steht auch auf der Entity-Liste des Handelsministeriums, die US-Unternehmen daran hindert, ihre Technologie zu exportieren. Aber Huawei stellt nicht nur Telefone her. Das Unternehmen baut Telekommunikationsgeräte und der Gesetzgeber befürchtet, dass es Teil der US-amerikanischen Mobilfunkinfrastruktur ist. ZTE und DJI stehen ebenfalls auf der Entitätsliste, die vom Investitionsverbot getrennt ist.

Vielleicht geht Biden in Zukunft entspannter mit diesen chinesischen Unternehmen um, aber nur die Zeit wird es zeigen.

Schreiben von Maggie Tillman.