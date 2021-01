Xiaomi Mi 11 Pro wird im Februar 2021 mit 120-fachem Zoom erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xiaomi kündigte schnell an, als eines der ersten Unternehmen bekannt zu geben, dass es ein Gerät mit der neuen Qualcomm Snapdragon 888-Hardware anbieten wird - und veröffentlichte Ende 2020 Details zum Mi 11 .

Es war immer klar, dass der Mi 11 Teil einer neuen Gerätefamilie sein sollte. Obwohl Xiaomi schnell angekündigt hat, ist der Start weltweit oft gestaffelt - obwohl er zunächst in China erhältlich ist, wissen wir nicht genau, wann er nach Europa oder Großbritannien kommen wird.

Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute auf das Erscheinen des Mi 11 Pro achten werden, der erweiterten Version, die bei der Ankündigung im Dezember nicht enthalten war, aber sicher in Vorbereitung ist.

In der Tat haben wir jetzt ein Teaser-Poster für das neue Handset-Leck gesehen, das ein scheinbar erweitertes Kamera-Array zeigt. Es sieht so aus, als würde es ein Periskop-Teleobjektiv mit 120-fachem Zoom enthalten, wobei Xiaomi Samsung für die Abschaltung auf dem Datenblatt ins Visier nimmt.

Oft gibt es Ähnlichkeiten zwischen den regulären und den Pro Mi-Modellen. Wir wären nicht überrascht, wenn wir die gleiche Größe und das gleiche Display sehen würden, während beide vom neuen Snapdragon 888 angetrieben werden.

Was sich wahrscheinlich ändern wird - abgesehen von der Hinzufügung weiterer Kameras - sind Dinge wie die angebotene Ladegeschwindigkeit, um das Pro-Modell nur ein wenig attraktiver zu machen.

Berichten zufolge wird der Mi 11 Pro im Februar 2021 auf den Markt gebracht. Dies würde zu früheren Startzyklen passen, in denen Ankündigungen zuerst in China und dann in Barcelona auf dem Mobile World Congress gemacht wurden .

Natürlich ist der Zeitplan für physische Startereignisse weiterhin leicht gestört, aber 2021 könnte für Xiaomi ein großes Jahr werden, um weiter in den von Huawei verbleibenden Raum hineinzuwachsen - insbesondere in Europa.

Schreiben von Chris Hall.