(Pocket-lint) - Xiaomi hat sein Flaggschiff Mi 11 in China veröffentlicht. Es läuft auf einem Snapdragon 888-Chipsatz mit Qualcomms AI-Engine mit einem Hexagon 780-Prozessor sowie Arm Cortex-X1 und einer Adreno 660-GPU. Das alles gepaart mit LPDDR5 bei 3200 MHz, UFS 3.1 und VC LiquidCool-Technologie.

Weitere wichtige Merkmale sind ein 6,81-Zoll-Quad-Curved-2K-AMOLED-Display mit Corning Gorilla Glass Victus, eine Auflösung von WQHD + 3200 × 1440, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits. Das Telefon verfügt außerdem über eine 108-Megapixel-8K-Hauptkamera mit einem 1 / 1,33-Zoll-Bildsensor mit OIS-Unterstützung. Zusätzlich gibt es ein 123-Grad-Weitwinkel- und ein 50-mm-Tele-Makroobjektiv.

In die Fußstapfen von Apple getreten , wird das Mi 11 nicht mehr mit einem In-Box-Ladegerät ausgestattet sein, obwohl Sie eine Version mit einem 55-W-GaN-Ladegerät erhalten können. Das Smartphone verfügt über einen 4.600-mAh-Akku und unterstützt das kabelgebundene Blitzladen mit 55 W von Mi TurboCharge, mit dem das Gerät in 45 Minuten vollständig aufgeladen werden kann, sowie das kabellose Laden mit 50 W, mit dem der Akku des Telefons in 53 Minuten gefüllt werden kann.

Es kann auch 10W kabelloses Rückwärtsladen verarbeiten.

Xiaomi sagte, es habe das Mi 11 mit zwei Lautsprechern von Harman Kardon beladen. Funktionen wie IR-Blaster, Zweifrequenz-GPS und NFC sind ebenfalls enthalten.

Der Mi 11 ist in den folgenden Farben erhältlich: Midnight Grey, Horizon Blue und Frost White in blendfreiem Milchglas sowie Lilac Purple und Honey Beige in veganem Leder. Laut Xiaomi ist die Glasversion 8,06 mm dick und wiegt 196 g, während das Lederrückengerät 8,56 mm dick und 194 g schwer ist.

Neben Farb- und Materialvarianten gibt es auch drei Speicheroptionen: 8 GB und 128 GB, 8 GB und 256 GB sowie 12 GB und 256 GB zu einem Preis von 3999 RMB, 4299 RMB bzw. 4699 RMB. Der Mi 11 startet daher bei RMB 3.999 (ca. £ 454 / $ 611) und kann jetzt vorbestellt werden .

Es wird das neueste MIUI 12.5 laufen.

Schreiben von Maggie Tillman.