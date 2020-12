Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das neue Flaggschiff von Xiaomi wird voraussichtlich früher als üblich eintreffen. Es ist das weltweit erste Gerät mit der 2021-Hardware von Qualcomm - dem Snapdragon 888 .

Das Unternehmen bestätigte eine Auftaktveranstaltung in China für das Ende des Jahres 2020, sodass alle Einzelheiten unmittelbar bevorstehen. Hier finden Sie jedoch alles, was wir sonst über diese bevorstehende Flaggschiff-Serie wissen.

28. Dezember 2020 China-Auftaktveranstaltung

2021 für den weltweiten Start erwartet

Während viele in Europa wie kleine Fässer voller Mince Pies herumrollen werden, hört die Show für Xiaomi nicht auf. Die Auftaktveranstaltung des Mi 11 ist für den 28. Dezember 2020 geplant.

Es ist eine Veranstaltung nur in China, die auf Mandarin gesprochen wird und eine ziemlich gute Vorstellung davon vermitteln sollte, dass der Heimatmarkt des Unternehmens die erste Anlaufstelle sein wird - mit globalen Märkten im Jahr 2021.

Mi 11 & Mi 11 Pro erwartet

Bildschirmgröße TBC, 120Hz Bildwiederholfrequenz erwartet

Mi 11: Dreifache Rückfahrkameras; Mi 11 Pro: Quad-Rückfahrkameras

Wie es für die Serie typisch ist, erwarten wir, dass Xiaomi einen Mi 11 und einen Mi 11 Pro auf den Markt bringen wird.

Erste Gerüchte deuten darauf hin, dass das Mi 11 einen Flachbildschirm haben wird, während das Mi 11 Pro an jeder Kante bis in die Ecken gebogen sein wird - ähnlich wie das Huawei P40 Pro . Die Größe des Bildschirms muss bestätigt werden, es wird jedoch eine Aktualisierungsrate von 120 Hz erwartet, ebenso wie der Appetit auf Panels mit schneller Aktualisierung.

Ansonsten scheint das Design beider Telefone auf der Rückseite weitgehend gleich zu sein, aber die Kamerasysteme werden als unterschiedlich angesehen - dies hat in früheren Versionen häufig ein "Standard" -Mi-Modell von seinem Pro-Gegenstück getrennt.

Das Mi 11 soll über ein dreifaches Rückfahrkamerasystem verfügen, während das Mi 11 Pro über ein Quad-Kamera-Setup verfügt - ein zusätzliches Periskop-Zoomobjektiv (ob dies 5x oder 10x ist, muss bestätigt werden).

Es wird angenommen, dass die Hauptkamera für beide eine 50-Megapixel-Einheit ist, die die Auflösung gegenüber dem 108MP-Sensor verringert, der in der Mi 10-Serie verwendet wurde.

Die nach vorne gerichtete Kamera wird nicht als Unter-Bildschirm-Option angesehen, wie die kürzlich vorgestellte ZTE Axon 20 5G , da das Unternehmen möglicherweise auf weitere Forschung und Entwicklung wartet, um diese Option praktikabler zu machen.

Qualcomm Snapdragon 888 Plattform bestätigt

55W Schnellladung

Nur 5G

Xiaomi hat bereits bestätigt, dass das Mi 11 mit der Qualcomm Snapdragon 888-Plattform ausgestattet sein wird, was bedeutet, dass sein integriertes Modem alle Mi 11-Geräte nur als 5G anzeigt.

Das ist das leistungsstärkste Hardware-Loadout für 2021 - Xiaomi ist besonders daran interessiert, sein "erstes" zu etablieren! Position durch Veröffentlichung im Jahr 2020 vor dem Wettbewerb.

An anderer Stelle wird erwartet, dass sowohl Mi 11 als auch Mi 11 Pro mit 55 W Schnellladung werben, um ihre Batterien in doppelt so kurzer Zeit aufzuladen. Es wird gemunkelt, dass die Batteriegrößen 4.780 mAh bzw. 4.970 mAh betragen.

$ 700 Startpreis gemunkelt

Über die vollständige Spezifikation ist wenig mehr bekannt. Aber es gibt einen Vorschlag von der GSMA Arena, dass der Mi 11 billiger sein wird als der Mi 10, ab etwa 700 US-Dollar. Wir vermuten, dass der Mi 11 Pro um den Preis von 999 US-Dollar liegen wird.

Ob es sich um RMB-USD-Umrechnungen handelt, die in der realen Version nicht berücksichtigt werden, müssen wir nur bis zum 28. Dezember warten, um dies herauszufinden.

Hier ist alles, was im Vorfeld des Starts des Xiaomi Mi 11 passiert ist.

Die offizielle Auftaktveranstaltung wurde von Xiaomi für den 28. Dezember 2020 bestätigt

Schreiben von Mike Lowe.