Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Poco, das Xiaomi-Ablegerunternehmen, hat sein preisgünstiges Handy vorgestellt: das Poco M3.

Mit einer enormen Akkukapazität von 6.000 mAh im Kern behauptet dieses Android-Gerät, dass es von Anfang an ein langer Weg sein wird.

Zusammen mit einem 6,53-Zoll-LCD-Bildschirm ähnelt die physische Größe des M3 vielen aktuellen Flaggschiffen - nur der Preis von 149 US-Dollar ist erheblich niedriger.

Was ist also für diesen Preis kompromittiert? Nun, hier gibt es keine Spitzenleistung. Unterstützt von Qualcomms Snapdragon 662-Prozessor und 4 GB RAM ist es sehr mittelgroß - obwohl es mit diesem Prozessor-Setup immer noch perfekt funktioniert.

An anderer Stelle bietet die Poco M3 eine 48-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite in einem etwas massiven Gehäuse - was unnötig erscheint, da die zusätzlichen Kameras des Triple-Rear-Systems ein Makro und ein Tiefensensor sind, die Sie nie wirklich verwenden oder benötigen.

Poco ist sehr daran interessiert, seinen Namen zu zeigen - was wir auch über das X3 NFC-Gerät des Unternehmens gesagt haben -, wie Sie an der großen Beschriftung auf der Rückseite des Geräts erkennen können.

Für diese Art von Geld hat Poco jedoch eindeutig Erfolg in einer Vielzahl von Märkten. Es gibt nicht viel anderes zu konkurrieren, es sei denn, Sie neigen zu einem Low-End-Motorola-Telefon.

Wie sich 149 US-Dollar in Euro- und UK-Preisen niederschlagen, müssen wir noch herausfinden. Wir bringen Ihnen jedoch weitere Informationen zum Poco M3 - während sich ein Mobilteil auf uns zubewegt, während wir genau diese Worte schreiben.

Schreiben von Mike Lowe.