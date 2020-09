Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das zweite Telefon der Poco X-Serie von 2020 kommt - nur sechs kurze Monate nach dem X2 - und so können Sie den Start des X3 NFC beobachten, um alle Details über das neueste Gerät des Xiaomi-Ablegers zu erfahren.

Sie findet am 7. September online statt. Die Keynote beginnt um 20 Uhr China Standard Time. Hier sind die verschiedenen Ortszeiten:

Großbritannien: 13:00 (BST)

Europa: 14:00 Uhr (MESZ)

Ostküste USA: 08:00 (EDT)

Westküste USA: 05:00 (PST)

Poco Global wird die X3-Enthüllung auf YouTube live übertragen - Sie können das Video ganz oben auf dieser Seite ansehen.

Es gibt auch eine Twitter-Sendung und eine Facebook-Option, wenn diese bevorzugt werden.

Obwohl vor dem Live-Event nicht viel über das Telefon verraten wurde, erwarten wir nicht, dass sich das X3 so stark vom X2 unterscheidet - vor allem aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen den beiden Starts.

Qualcomm hatte angekündigt, mit Poco zusammenzuarbeiten, um den Qualcomm Snapdragon 723G-Chipsatz auf den Markt zu bringen. Dies dürfte das große Verkaufsargument für den X3 sein.

Oh, und wie der Name schon sagt, gibt es in diesem Gerät NFC (Near Field Communication). Seltsam, es in den Namen des Produkts zu setzen, aber los gehts.

Wir werden im Anschluss an die Veranstaltung weitere Details auf die Website bringen. Beobachten Sie diesen Raum.

Schreiben von Mike Lowe.