Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Redmis K30-Reihe erschwinglicher Smartphones ist vielleicht nicht im Detail bekannt, aber sie ist eine der umfangreichsten auf dem Markt - Sie haben die Standard-K30, die K30 Pro, die K30 Pro Zoom Edition und die K30 Racing Edition und der K30i. Oder zumindest bis jetzt.

Die Muttergesellschaft Xiaomi hat gerade das K30 Ultra angekündigt, das sicherlich das letzte Wort in der Produktreihe sein wird. Es ist ein interessantes Paket, das einem ausgesprochen erschwinglichen Telefon einige eher Flaggschiff-klingende Funktionen verleiht.

Es wird von dem leicht nischenhaften MediaTek Dimensity 1000+ -Chip angetrieben, einer 8-Kern-Nummer, die 5G unterstützt, und verfügt über ein 6,67-Zoll-OLED-Display, das auf beeindruckende Weise eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie eine HDR 10+ -Integration verwaltet.

Das bedeutet, dass es ziemlich gut aussehen und sich gut anfühlen sollte, egal ob Sie Videoinhalte ansehen oder in sozialen Medien nach unten scrollen. Es kann auch bis zu 8 GB RAM packen, um dies zu unterstützen, wenn Sie sich für eine Version mit höherer Geschwindigkeit entscheiden.

Das klobige Quad-Kamera-Setup auf der Rückseite des Telefons verfügt über einen 64-Megapixel-Hauptsensor, ein Weitwinkelobjektiv, ein Teleobjektiv und ein Porträtobjektiv und bietet so die gesamte Palette an Kameraoptionen, die heutzutage von Menschen verlangt werden.

Die Selfie-Kamera ist ein Popup-System, in dem sich ein 20-Megapixel-Snapper befindet. Das Telefon sollte auch eine solide Akkulaufzeit mit einem 4.500-mAh-Pack und 33 W Schnellladung für den Fall haben, dass Sie eine Aufladung benötigen.

Wi-Fi 6 ist für zukunftssichere Konnektivität an Bord und läuft auf MIUI 12, basierend auf Android 10. Vielleicht ist das wichtigste Detail dabei, dass es ab CNY 1999 oder etwa £ beginnt 220/287 $. Das ist ein guter Preis für das, was Sie auf Papier bekommen, obwohl außerhalb Chinas derzeit keine Markteinführung versprochen wird, wo es am 13. August in den Handel kommen wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.