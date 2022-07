Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Mobilfunkabdeckung im Londoner U-Bahn-Netz wird ausgeweitet, und fünf weitere Bahnhöfe werden demnächst den Zugang ermöglichen. Transport for London hat außerdem bekannt gegeben, dass sich Virgin Media O2 und Vodafone der von BAI Communications betriebenen Technologieeinführung angeschlossen haben.

Das bedeutet, dass Kunden von Three, EE, Vodafone und Virgin Media O2 während ihrer Fahrten in verschiedenen Teilen der Londoner U-Bahn, auch in Zügen im Tunnel, 4G-Datenabdeckung erhalten werden.

Nach einem erfolgreichen Pilotversuch konnten Telefonbenutzer ihre Geräte bereits am östlichen Ende der Jubilee-Linie verwenden, doch in den nächsten sechs Monaten wird die Abdeckung in Camden Town, Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank und Euston hinzukommen.

Es wird erwartet, dass Teile der Central Line bis zum Sommer 2023 in Betrieb genommen werden, wobei das West End und die City in den Tunneln und Bahnhöfen Anschlussmöglichkeiten bieten.

Auch auf der neu eröffneten Elizabeth LIne wird weiter an der Bereitstellung von mobilem Zugang gearbeitet.

Derzeit können die Nutzer noch das von Virgin Media betriebene Wi-Fi-Netz in der gesamten Londoner U-Bahn nutzen. Dieses wird ab April 2023 auf BAI Communications umgestellt. Es gibt auch Pläne, das Netz in Zukunft mit 5G-Konnektivität auszustatten.

"Ich habe den Londonerinnen und Londonern versprochen, das gesamte U-Bahn-Netz mit 4G auszustatten, als Teil meiner Entschlossenheit, ein besseres London für alle zu schaffen - und ich habe keinen Zweifel daran, dass dies die Fahrten von Millionen von Fahrgästen verändern wird", sagte der Bürgermeister von London, Sadiq Khan.

Schreiben von Rik Henderson.