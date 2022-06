Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vodafone hat in dem Dorf Eglwyswrw in Sir Benfro/Pembrokeshire, Wales, seinen allerersten selbstversorgten Mobilfunkmast in Betrieb genommen. Es ist das erste Mal, dass ein Mobilfunkmast dieser Art im Vereinigten Königreich mit Strom versorgt wird, und gilt als Möglichkeit für das Unternehmen, ländliche Gebiete mit geringer Netzabdeckung besser zu erreichen.

Dieser neueste 4G-Mast verfügt über eine von Crossflow Energy gebaute Windturbine sowie über Solarzellen und eine Batterie, die ungenutzten Strom für dunklere Tage speichert.

Das Ziel von Vodafone ist es, dass dieser Mast das ganze Jahr über nur mit Wind, Solar und Batterie betrieben werden kann.

Das Unternehmen sagt, dass die Windturbinen auch bei wenig Wind Strom erzeugen können und - in Kombination mit der Solaranlage und der Batterie - bedeuten, dass die Masten gebaut werden können, ohne dass Gräben für die Verlegung von Stromkabeln ausgehoben werden müssen.

Das bedeutet, dass die Masten schneller installiert und aufgestellt werden können als herkömmliche Masten und im Allgemeinen besser für die Umwelt sind. Außerdem sind sie leiser und sicherer für die Tierwelt als herkömmliche Turbinen.

Es ist erwähnenswert, dass es sich bei diesem speziellen Mast um einen bereits aktiven Mast handelt, der an das Stromnetz angeschlossen ist und nun mit der Selbstversorgungstechnologie nachgerüstet wird.

LautVodafone wird dieser Mast - der sich auf der Home Farm in Eglwyswrw befindet - zwei Jahre lang in Betrieb sein, und Vodafone wird diese 24-monatige Testphase nutzen, um die Effektivität der Technologie zu ermitteln.

Die besten Handy-Angebote für den Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia und mehr von Chris Hall · 15 Juni 2022

Die gesammelten Daten sollen Vodafone dabei helfen, die Technologie weiter zu verbessern und zu optimieren und zu ermitteln, wo die besten Standorte für diese Art von Masten für den weiteren Ausbau liegen.

Das Ziel ist natürlich, dass dieser Mast vor allem die grüne Energie nutzt, mit der er ausgestattet ist. Er wird nur dann Strom aus dem Netz beziehen, wenn es nötig ist, damit die Einwohner von Eglwyswrw nicht ohne Signal dastehen.

Wenn der Versuch erfolgreich verläuft, wird Vodafone weitere ähnliche Masten in Funklöchern errichten, um schnellere und stärkere 4G-Verbindungen in Gebiete zu bringen, in denen es derzeit keine gibt.

Aber auch hier gilt: Künftige abgelegene Standorte ohne Anschluss an das nationale Stromnetz benötigen eine weitere Stromquelle als Backup für die Zeiten, in denen die Kombination aus Wind, Sonne und Batterie nicht ausreicht.

Es ist ein vielversprechender Schritt von Vodafone, der ein Zeichen für umweltfreundlichere Masten in der Zukunft sein könnte und - was ebenso wichtig ist - ein Mobilfunksignal an Orte bringt, die es brauchen.

Schreiben von Cam Bunton.