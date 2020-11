Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Aufnehmen eines neuen Smartphones mit einer praktischen Ersparnis ist an diesem Black Friday jetzt noch einfacher. Vodafone hat eine Reihe von Handy-Angeboten für iPhone, Samsung, Google und mehr vorgestellt.

Die besten Ersparnisse sind für diejenigen verfügbar, die sich für das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G entscheiden. Wenn Sie sich für den Mobilfunkanbieter entscheiden, erhalten Sie einen Gesamtrabatt von £ 608 . Anstelle von 77 GBP pro Monat und 99 GBP im Voraus zahlen Sie stattdessen 55 GBP pro Monat und 19 GBP im Voraus für 100 GB Daten und unbegrenzte Texte / Minuten.

Sie müssen jedoch schnell handeln, wenn Sie diesen Vorteil nutzen möchten. Der Deal läuft am 26. November um 22:00 Uhr aus.

Die gleiche Frist gilt auch für das iPhone 11 Pro von Vodafone, mit dem Sie 406 Euro gegenüber dem üblichen Preis sparen können.

Anstatt 69 GBP pro Monat und 99 GBP im Voraus für 100 GB Daten und unbegrenzte Texte / Minuten zu zahlen, reduziert der Black Friday-Deal des Netzbetreibers dies auf 55 GBP pro Monat und 29 GBP im Voraus.

Auch für Google- und Huawei-Fans ist gesorgt, wenn Ihnen keine dieser wilden Ersparnisse gefällt.

Googles Pixel 4a ist bis zum 26. November mit einem Mammut-Rabatt von 570 GBP erhältlich. Der herausragende Plan (100 GB Daten, unbegrenzte Texte / Minuten) sinkt von 43 GBP pro Monat und 99 GBP im Voraus auf 23 GBP pro Monat und 9 GBP im Voraus .

In der Zwischenzeit wurde der entsprechende Vertrag für das Huawei P30 Pro NE von 55 GBP pro Monat und Vorabkosten von 99 GBP auf nur 35 GBP pro Monat reduziert, wobei 29 GBP im Voraus erforderlich sind, sodass Sie insgesamt 550 GBP sparen können.

Natürlich gibt es während des Black Friday-Verkaufszeitraums viele Smartphone-Angebote. Achten Sie also darauf, andere Anbieter im Auge zu behalten. Warten Sie einfach nicht zu lange, sonst könnten Sie es verpassen.

Schreiben von Conor Allison.