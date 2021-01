Die 13 beliebtesten Telefone in Großbritannien in den 1980er Jahren - enthüllt!

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein Rückblick auf die Entwicklung der Mobilfunkbranche kann zu schwindelerregender Forschung führen. Die Geschwindigkeit des Wandels und das Ausmaß, in dem Telefonmodelle in kurzen Zeiträumen kleiner, leistungsfähiger und nützlicher wurden, ist im Nachhinein umwerfend.

Wenn Sie bereits in den 1980er Jahren zurückspulen, befinden Sie sich an der Entstehung der mobilen Revolution. Der erste Mobilfunkanruf in Großbritannien wurde 1985 im neu eröffneten Netzwerk von Vodafone getätigt.

Es ist 35 Jahre her, dass dieser erste Anruf von Michael Harrison, dem Sohn des Vorsitzenden von Vodafone, getätigt wurde. Aus diesem Anlass wurden die Tresore geöffnet, um einige der Telefone zu präsentieren, die die Menschen in diesem wegweisenden Jahrzehnt verwendet haben. In den kurzen fünf Jahren zwischen 1985 und 1990 kann man bereits die Entwicklungsgeschwindigkeit verfolgen, da die Modelle kleiner und weniger umständlich werden.

Wir haben einige der meistverkauften Telefone aus diesen fünf Jahren zusammengestellt, um Ihnen eine Reise in die Vergangenheit zu ermöglichen oder um zu unterstreichen, wie weit die Technologie, auf die Sie sich verlassen, gekommen ist, wenn Sie damals noch nicht da waren . In jedem Fall werden wir Sie als kleinen Bonus wissen lassen, was Sie hätten tun müssen, um einen zu bekommen, und was dieser Preis für das heutige Geld entspricht.

Als erstes Mobiltelefon, das Vodafone verkauft hat, erweitert das VM1 die Definition von "tragbar", wie Sie es von einem frühen Versuch erwarten würden. Obwohl dies technisch gesehen ein Tragegriff ist, wog er fast fünf Kilo und sollte eigentlich in ein Auto geschraubt werden, während das Mobilteil vorne neben Ihrem Fahrersitz fahren würde.

Es gab sogar eine Antenne, die für den Empfang in Ihr Auto gebohrt wurde. Also mehr Autotelefon als Handy, aber der VM1 hat immer noch die kleinen Schritte unternommen, die nötig waren.

Kosten im Jahr 1985: £ 1.475

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 4.400

Der VT1 folgte dem VM1 auf den Fersen und war in vielerlei Hinsicht ähnlich, insbesondere was die Masse anbelangt.

Ein wirklich interessanter Vergleich von jetzt bis dahin kann gefunden werden, wenn es um die Ladezeit des VT1 geht - an Ihr Auto angeschlossen, würde es 10 Stunden lang aufgeladen, um 30 Minuten Anrufzeit bereitzustellen, bevor es ausfällt. Beeindruckend für die Zeit, aber es bringt unsere moderne Ungeduld in eine Perspektive.

Kosten im Jahr 1985: £ 1.650

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 4.900

Im Vergleich zu VT1 und VM1 ist dies das erste Telefon, das wirklich als tragbar erkannt werden kann, ohne dass dafür ein Auto erforderlich ist. Motorolas erster Versuch hat das ikonische "Ziegel" -Look, war aber eine ernsthafte Verbesserung gegenüber den älteren Modellen, die wir uns angesehen haben. Mit einer 10-stündigen Aufladung erhalten Sie diesmal eine Stunde Gesprächszeit.

Der 8000 X war seit ein paar Jahren in Amerika unterwegs, gewann an Fahrt und war in den 80er Jahren ein echter Favorit, dessen Preis in dieser Zeit stetig sank. Als es herauskam, war es bis zu einem Grad teuer, den wir heutzutage als verrückt bezeichnen könnten.

Kosten im Jahr 1985: £ 2.995

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 8.900

Nur weil Motorola eine schleichende Nummer hatte, heißt das noch lange nicht, dass alle Telefone plötzlich klein waren. Die Panasonic C-Serie war im Vergleich zu früheren Bemühungen immer noch ziemlich tragbar und ein viel günstigeres Mobilteil, wenn auch immer noch sehr teuer.

Es wurde mit einer Tragetasche geliefert, damit Sie es über die Schulter hängen können, und wog 3 Kilo. Sie sollten diese Tasche also besser verwenden als nicht.

Kosten im Jahr 1985: £ 1.500

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 4.400

Motorola hat in den 80ern nicht rumgehangen, oder? Die nächste Anstrengung wurde tatsächlich von älteren Autotelefonen inspiriert und von diesen abgeleitet, aber wiederholt, um einen LCD-Bildschirm und mehr Funktionstasten einzubringen.

Das Telefon verfügte auch über ein Adressbuch für die Speicherung von Telefonnummern. Mit dieser Funktion fühlt es sich wie ein echter Schritt in Richtung moderner Mobiltelefonstandards an.

Kosten im Jahr 1985: £ 1.000

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 3.000

VPI ist einer der Namen auf dieser Liste, der im Gegensatz zu anderen ziemlich dunkel geblieben ist. Das Citiphone ist jedoch ein echter Hingucker für die damalige Zeit, mit einem schlanken Design und einer geringen Größe.

Es wird am liebsten daran erinnert, dass es eine sehr nützliche Funktion hat - wenn Sie 001 wählen, wird "God Save the Queen" gespielt. Sie wissen, nur für den Fall.

Kosten im Jahr 1985: £ 1.875

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 5.600

Richtig, Mitsubishi war 1986 im Handyspiel, exportierte Technologie aus Japan und entwickelte ein ziemlich faszinierendes Design für den Roamer. Der Akku war an der Seite des Telefons und nicht an der Rückseite angebracht, wodurch er etwas dünner und je nach Tasche möglicherweise leichter zu tragen ist.

Das Roamer hat sich auch in Großbritannien sehr gut geschlagen und wurde zu einem der beliebtesten Telefone der 80er Jahre.

Kosten im Jahr 1986: £ 1.996

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 5.900

Ein weiterer großer Name trat 1987 in den Kampf, als der Cityman von Nokia bereits Hinweise auf die zeitlosen Klassiker aus Ziegeln verriet, die kommen sollten. Bis 1988 hatte Nokia in Großbritannien einen Marktanteil von 10% bei Mobiltelefonen, einschließlich seiner Autotelefone und kleinerer Nummern wie dem Cityman.

Da sich der Markt jedoch so schnell entwickelte, war der Cityman eigentlich kein großer Erfolg, da er innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung mit einem erheblichen Rabatt erhältlich war. Trotzdem hatte Nokia gute Dinge vor sich, also tut es mir nicht zu leid.

Kosten im Jahr 1987: £ 1.950

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 5.800

Das 8500X ist möglicherweise das endgültige "Ziegel" -Telefon, das Ende der 80er Jahre zu einem festen Bestandteil des modernen Geschäftslebens wurde. Der Akku kann im Standby-Modus einen Tag lang verwendet werden und bietet eine Stunde Gesprächszeit sowie ein Kontaktbuch zum Speichern von Nummern. Dies macht ihn tatsächlich nützlich, wenn Sie den ganzen Tag verbunden sein müssen.

Es gab auch mehrere Farboptionen, die es eher zu einem Accessoire und weniger zu einem Arbeitstelefon machten. Während ihre Haltbarkeit in den frühen 90er Jahren zu Ende ging, bleibt es ein klassisches Stück Telefondesign.

Kosten im Jahr 1987: £ 2.500

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 7.500

Die Marke hat sich vielleicht nicht bewährt, aber das 9A von NEC war ein großartiges kleines Telefon mit einer Akkulaufzeit, die die meisten Mitbewerber übertraf. Nach seiner Veröffentlichung war es das meistverkaufte neue Telefon von 1988 in Großbritannien und trug wesentlich dazu bei, dass die Telefonmodelle von Wettbewerbern, insbesondere von Motorola, weiter abgenommen haben.

Kosten im Jahr 1987: £ 1.795

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 5.400

Die D-Serie von Panasonic war eine raffinierte kleine Nummer mit einem Hauptmerkmal, das sich im Rückblick fast wie eine Gameshow-Herausforderung anfühlt. Wenn Sie während eines Anrufs kurz vor dem Stromausfall stehen, können Sie die Batterien austauschen, ohne dass der Anruf unterbrochen wird. Allerdings wäre es nur erfolgreich, wenn Sie den Tausch in zwei Sekunden oder weniger durchführen könnten.

Während der Akku für diese schnellen Wechsel konzipiert wurde, werden unsere Hände rutschig, wenn wir nur an den Stress denken, ihn während eines wichtigen Anrufs auszuprobieren.

Kosten im Jahr 1988: £ 1.000

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 3.000

Ein weiteres Telefon von Panasonic kam in Form der F-Serie, und Sie können wirklich die frühen Stadien der Designsprache erkennen, die in den 90er Jahren die Mobiltelefone dominieren würden, wobei das Layout des Telefons immer kompakter wird.

Die F-Serie hatte jedoch auch einen eigenen Batterietrick im Ärmel - wenn Sie eine längere Batterielebensdauer wünschen und ein wenig mehr Gewicht und Größe mit sich führen möchten, können Sie zu diesem Zweck auf eine größere Batterie aufrüsten. Warum nicht doch die Wahl in die Hände Ihrer Kunden legen?

Kosten im Jahr 1988: £ 1.000

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 3.000

Das letzte Telefon auf unserer Liste ist ein weiteres, das eine große Änderung im Design zeigt, die im Laufe der Jahre nachhallen würde. Das Motorola Micro-Tac war das erste Flip-Phone der Welt, und Sie können tatsächlich sehen, wo Motorola auf dem Weg zu seinen berühmten Razr- Designs angefangen hat.

Der Micro-Tac ist so schlank, dass seine Akkulaufzeit ehrlich gesagt schrecklich war. Sein Name weist auch ein bemerkenswert amüsantes Sternchen auf. Diese Antenne, die nach Belieben ausziehbar ist, ist tatsächlich vollständig kosmetisch und hat keine Auswirkungen auf den Empfang. Das Herausziehen war im Grunde nur eine Placebo-Anstrengung, da Motorola befürchtete, dass die Kunden durch den Mangel an Antenne verwirrt wären, wenn es nicht da wäre. Da der Kunde immer Recht hat, wurde zur Beruhigung eine schwache Fälschung hinzugefügt.

Kosten im Jahr 1989: £ 1.500

Inflationsbereinigte Kosten heute: £ 4.500

Schreiben von Max Freeman-Mills.