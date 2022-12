Die Vivo X90-Reihe wird am 31. Januar 2023 weltweit auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diejenigen, die darauf gewartet haben, zu erfahren, wann die Vivo X90-Serie weltweit auf den Markt kommt, müssen sich noch ein wenig länger gedulden - bis zum 31. Januar, um genau zu sein.

Diese Nachricht stammt von einem Leaker, der ein Launch-Event-Poster auf Twitter geteilt hat. Darin ist zu sehen, dass die Vivo X90-Serie Ende Januar vorgestellt werden soll, aber sonst ist wenig bestätigt. Die X90-, X90 Pro- und X90 Pro+-Reihe wurde Anfang Dezember in China vorgestellt, aber dies ist die internationale Markteinführung. Der, an dem wir wirklich interessiert sind.

Vivo X90 Series Launching on 31st January Globally pic.twitter.com/CSmQwWL4sU- Ankit (@TechnoAnkit1) December 16, 2022

Während in China alle drei Geräte angekündigt wurden, ist sich der Leaker jedoch nicht zu 100 % sicher, ob wir die beste Version bekommen werden, wenn sie über die chinesischen Grenzen hinaus kommt. Das bedeutet, dass wir das Vivo X90 Pro+ vielleicht doch nicht in die Hände bekommen, was wirklich schade wäre.

Das Vivo X90 Pro+ kommt mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chip, gepaart mit 12 GB RAM und einem 120Hz 6,78-Zoll-Display. Alles gute Dinge, wie auch die 50-Megapixel-Hauptkamera.

Wie auch immer, alle X90-Handys, die eine Veröffentlichung erhalten, werden von 5G-Konnektivität profitieren, was immer eine gute Sache ist, und wir können erwarten, dass wir zu gegebener Zeit mehr über die Geräte erfahren, die in den Verkauf gehen werden. Das schließt ein, welche Farben und Konfigurationen verfügbar sein werden, sowie vielleicht das wichtigste Stück - wie viel sie kosten werden.

