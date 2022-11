Mehr Vivo X90 Spezifikationen Leck als Start Tag nähert sich

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vor der erwarteten Ankündigung des Vivo X90 sind weitere Spezifikationen durchgesickert, darunter Display, Speicherplatz und mehr, die von einem bekannten Leaker geteilt wurden.

Die Informationen, die von dem gut vernetzten Yogesh Brar geteilt wurden, zeigen, dass Vivo das Basismodell mit einem MediaTek Dimensit 9200 Chip und einem 6,78-Zoll 1,5K AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ausstattet.

In Bezug auf die inneren Werte sagt Brar, dass wir 8 oder 12 GB RAM erwarten können, je nachdem, welches Speichermodell Sie wählen, wobei 128 GB, 256 GB und 512 GB verfügbar sind. Alle Modelle laufen mit Android 13 und verfügen über einen 4.800-mAh-Akku. Dieser Akku wird auch von der 120Hz-Schnellladung profitieren.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vivo X90



- 6,78" 1,5K AMOLED (BOE), 120Hz

- MediaTek Dimensity 9200 SoC

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB Speicher

- Rückseitige Kamera: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (2x Tele)

- Frontkamera: 32MP

- Android 13

- 4.800mAh Akku, 120W Schnellladung

- Zeiss-Optik, V2 Chip- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 18, 2022

Was die Kamera betrifft, so wird eine 32-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite für Selfies zuständig sein, während die Hauptkamera auf der Rückseite 50 Megapixel auflöst. Hinzu kommen eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel- und eine 12-Megapixel-2fach-Telekamera mit Zeiss-Optik und einem V2-Chip, der dafür sorgt, dass die Nutzer das Beste aus all diesen Kameras herausholen.

All dies sollte schon bald offiziell werden, da Vivo angeblich bereit ist, ein X90 neben dem X90 Pro und X90 Pro+ bereits am 22. November anzukündigen.

Das Vivo X90 Pro+ entwickelt sich bereits zu einem vielversprechenden kleinen Gerät. 12 GB RAM und ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Chip sollten dafür sorgen, dass es schön schnell ist, das ist sicher.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Schreiben von Oliver Haslam.