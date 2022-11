Vivo X90 Display und Schnellladefunktion bereits vor der Veröffentlichung angekündigt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vivo wird am 22. November die X90-Geräteserie ankündigen und die Display- und Ladespezifikationen sind bereits im Vorfeld bekannt.

Wir erwarten, dass Vivo nächste Woche drei neue Geräte ankündigen wird, wobei das X90, das X90 Pro und das X90 Pro+ wahrscheinlich alle debütieren werden. Da wir nicht auf die große Enthüllung warten wollen, hat Vivo bereits im Vorfeld kleine Informationen über die Handys preisgegeben, wobei vor allem das Display und der Ladevorgang im Mittelpunkt der Diskussion stehen.

Angefangen bei den Displays: Es heißt, dass die Top-Displays Samsung E6 und BOE Q9 zum Einsatz kommen werden, was auf den ersten Blick nicht viel zu bedeuten hat. Allerdings soll das Samsung-Panel heller als je zuvor sein, während das Q9 von BOE eine bessere Gesamtqualität als sein Vorgänger haben soll.

Mindestens eines der Handys, wahrscheinlich das Vivo X90 Pro+, wird ein gebogenes Display haben, und alle drei werden ein Selfie-Kamera-Design mit mittigem Loch haben. Darüber hinaus ist von einer Hochfrequenz-PWM-Modulation von bis zu 2160 Hz die Rede, was beeindruckend klingt.

Was das Aufladen angeht, so sagt Vivo, dass die X90-Serie mit bis zu 120 W USB-C-Ladung ausgestattet sein wird, was bedeutet, dass Sie wahrscheinlich nicht darauf warten müssen, dass sich Ihr Telefon einschaltet. Wahrscheinlich wird es auch kabelloses Laden geben, obwohl das nicht erwähnt wurde.

Alle Augen werden sich nun auf den 22. November richten, um zu erfahren, was diese drei Flaggschiff-Handys zu bieten haben werden. Es wird erwartet, dass der neu angekündigte Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor seinen Teil dazu beitragen wird, dass das Handy in jedem Fall schnell ist.

Schreiben von Oliver Haslam.