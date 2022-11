Vivo X90 Kamera Spezifikationen vor einer bevorstehenden Ankündigung Leck

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Vivo die X90-Reihe noch in diesem Jahr ankündigt, und ein neuer Bericht behauptet, zumindest einige Kamera-Spezifikationen veröffentlicht zu haben.

Wenn sich die Gerüchte als wahr herausstellen, können wir davon ausgehen, dass Vivo seine neue X90-Reihe irgendwann im Dezember ankündigen wird, aber während einige Spezifikationen bereits durchgesickert waren, wurde nicht sehr viel über die Kameras erwähnt. Ein neuer Bericht, der sich auf einen anonymen Insider beruft, behauptet nun, zumindest einige der Details zu kennen.

Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alles wissen, aber wir haben eine Vorstellung davon, was in der Haupt-, Tele- und Porträtkamera stecken wird. Bei der Hauptkamera soll ein neuer 1-Zoll-Sensor zum Einsatz kommen, in dem der IMX989 zum Einsatz kommen soll. Unterstützt wird dieser durch einen neuen Bildsignalprozessor (ISP) in Form des Vivo V2.

Für das Teleobjektiv wird dem Bericht zufolge ein OmniVision OV64B mit 64 Megapixeln verwendet. Das bedeutet einen 1/2-Zoll-Sensor mit Unterstützung für Pixel-Binning und HDR.

Als nächstes kommt die Porträtkamera. Hier soll ein 50-Megapixel-Sensor mit dem IMX758 (1/2,51 Zoll) zum Einsatz kommen, was eine Premiere wäre.

Ähnlich wie beim aktuellen iPhone 14 wird Vivo dem Bericht zufolge auch der X90-Serie Unterstützung für das Filmen, Bearbeiten und Ansehen von Dolby Vision-Inhalten geben.

Wenn all dies tatsächlich im Dezember angekündigt wird, müssen wir nicht mehr lange warten, bis die Lücken gefüllt sind. Wenn das der Fall ist, werden wir die Vivo X90-Reihe wahrscheinlich im Auge behalten, und in den kommenden Wochen werden wahrscheinlich weitere Details bekannt werden.

Schreiben von Oliver Haslam.