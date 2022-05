Die Vivo X80-Serie wird weltweit eingeführt und bietet eine alternative Flaggschiff-Wahl

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Vivo X80-Serie, die im April in China auf den Markt kam, wird nun weltweit eingeführt, was bedeutet, dass sie für eine breitere Masse verfügbar sein wird.

Das Kameramodul wurde erweitert, wobei ein großer Teil der Rückseite des Telefons dazu dient, die verschiedenen Kameras hervorzuheben - und die Partnerschaft mit Zeiss, die zu einer Reihe von Filtern und Optionen für Fotos und Videos führt.

Das meiste Interesse dürfte dem Vivo X80 Pro gelten, einem neuen Flaggschiff-Handy, das so ziemlich alle erdenklichen Spezifikationen bietet.

Das Vivo X80 Pro wird von einem Snapdragon 8 Gen 1 angetrieben, verfügt über 12 GB RAM und eine große Dampfkammer zur Kühlung.

Das X80 Pro unterstützt 80W Aufladung, aber es ist die 50W drahtlose Aufladung, auf die Sie achten sollten. Sie müssen allerdings ein kompatibles kabelloses Ladegerät separat kaufen. Der Akku hat eine Kapazität von 4700 mAh.

Das Display ist 6,78 Zoll groß und hat abgerundete Kanten, sodass das Handy trotz seiner Größe handlich bleibt. Es hat eine QHD+-Auflösung und ist ein LTPO AMOLED, das adaptive Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz bietet.

Es gibt zwei Stereo-Lautsprecher, einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display und eine Vielzahl von Kameras auf der Rückseite.

Vivo spricht vor allem über die Kamera, will das Gerät als Kamerahandy anpreisen und sagt, dass das Design durch die Präsentation der Kamera beeinflusst wird, usw. usw.

Es gibt eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit OIS, eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und ein Paar Periskop-Teleobjektive. Wie bei einigen anderen Handys ist ein Objektiv als Hochformatobjektiv mit nativem 2fach-Zoom vorgesehen, das aber auch durch einen Gimbal zur Stabilisierung unterstützt wird - was auch bei Videoaufnahmen häufig genutzt wird.

Schließlich gibt es noch das zweite Periskop-Objektiv mit einem nativen 5-fachen optischen Zoom.

Die Kamera wird durch den Vivo V+ Imaging-Chip unterstützt, es gibt Zeiss-Objektive und jede Menge Kamerafunktionen, um das alles zu nutzen.

Das Vivo X80 - das Nicht-Pro-Modell - kommt mit MediaTek Dimensity 9000, einem 4500-mAh-Akku und ohne drahtloses Laden. Das Display bietet keine adaptive Bildwiederholung, sondern nur 120 Hz oder 60 Hz, und es fehlt auch die zweite Kamera mit optischem 5fach-Zoom.

Diese Telefone sind also in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, aber sie haben unterschiedliche Größen und Gewichte und bieten leicht unterschiedliche Hardware, was eine Unterscheidung zwischen dem X80 und dem X80 Pro ermöglicht.

Beide starten mit Android 12 und FunTouch OS 12. Wir kennen weder die Preise noch das Datum, zu dem sie erhältlich sein werden - und Vivo war nicht immer ganz zuverlässig, wenn es darum ging, die Geräte, die es auf den Markt bringt, zum Kauf bereitzustellen.

Für Europa plant Vivo nur den Verkauf des X80 Pro-Modells, während das X80 hauptsächlich in Asien erhältlich ist.

Schreiben von Chris Hall. Bearbeiten von Rik Henderson.