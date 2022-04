Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vivo hat sein erstes faltbares Telefon - das X Fold - schon eine Weile angeteasert, aber jetzt ist das Gerät endlich offiziell und bietet Flaggschiff-Spezifikationen und einen guten Preis. Der Haken? Man kann es nur in China kaufen.

Das Vivo X Fold orientiert sich an Samsungs Galaxy Z Fold 3, das in der Mitte vertikal gefaltet ist, was zu einem buchähnlichen Design führt. Vivo behauptet, dass das X Fold ein faltenfreies Design hat und bis zu 300.000 Faltungen standhält. Das Display kann zwischen 60 und 120 Grad gedreht werden, heißt es.

Auf der Außenseite des Geräts befindet sich ein 6,53-Zoll-Bildschirm mit einer Full-HD+-Auflösung, während das Innere des Geräts ein 8,03-Zoll-LTPO-OLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einer Auflösung von 2160 x 1916 Pixeln und HDR10+-Unterstützung ist.

Die Hardware besteht aus einem Snapdragon 8 Gen 1, einem 4600-mAh-Akku und Unterstützung für kabelgebundenes Laden mit 66 Watt sowie drahtloses Laden mit 50 Watt.

Es gibt zwei Fingerabdruckleser im Display und das Vivo X verfügt über eine Vierfach-Kamera auf der Rückseite, bestehend aus einem 50-Megapixel-Hauptknipser, einem 48-Megapixel-Ultraweitwinkelknipser, einem 12-Megapixel-Telephoto-Sensor mit 2fach-Zoom und einer 8-Megapixel-Periskop-Kamera mit 5fach-Zoom.

Bei den Frontkameras setzt das Vivo X Fold auf einen 16-Megapixel-Knipser mit Stanzloch auf der Außenseite und denselben auf der Innenseite.

Leider ist das Vivo X Fold nur in China erhältlich, und das wird auch so bleiben. Die Preise beginnen bei 8.999 Yuan (ca. £1100/$1400) für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher und steigen bis auf 9.999 Yuan (ca. £1200/$1600) für das Modell mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher.

Schreiben von Britta O'Boyle.