(Pocket-lint) - Nachdem Vivos Flaggschiff der X-Serie einige Monate lang eifrig als persönliches Telefon verwendet wurde, war es eine Überraschung, so kurz nach der internationalen Einführung des X60 Pro frühe Renderings des angeblichen X70 Pro zu finden.

Aber Renderings gibt es, mit freundlicher Genehmigung von @OnLeaks über eine 91Mobiles-Geschichte , die angeblich die Pro-Version des Telefons in ultra-resoluten Details zeigt und die Bohnen darüber verschüttet, was vom nächsten Vivo-Flaggschiff kommen wird. Beachten Sie, dass dies nur das Pro-Modell ist. Wenn Sie frühere Release-Bestellungen benötigen, können Sie mit einem X70, X70 Pro und X70 Pro+ rechnen.

Das erste Bemerkenswerte am X70 Pro ist, dass es sich nicht so sehr von dem Telefon unterscheidet, von dem es behauptet wird, dass es erfolgreich ist. Die Kameraeinheit ist jedoch eindeutig ein Unterschied: Wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie vier Linsen in einer erhöhten Einheit, zusammen mit dem Zeiss-Branding, das die Fortsetzung der Partnerschaft zeigt, und einem viel größeren LED-Blitzstreifen an der Seite.

Infolgedessen ist die Kameraeinheit diesmal größer, aber entscheidend ist, dass eine der Objektivöffnungen quadratisch ist - ein typisches Zeichen für einen Periskopzoom. Erwarten Sie daher eine 48-Megapixel-Hauptkamera (wie beim letzten Mal), ein 16-Megapixel-Weitwinkel, ein 8-Megapixel-Zoom (das ist das Periskop, vermuten wir) und ein vermeintliches 2-Megapixel-Angebot (vielleicht ein Tiefensensor) für Hochformat?). Erwarten Sie die gleiche fantastische Gimbal-Stabilisierung, die das Vivo wirklich von der Konkurrenz abhebt.

Im Inneren soll es eine weitere große Veränderung geben, die man nicht sehen kann: Vivo soll sich für den Dimensity 1200-Prozessor von MediaTek entscheiden und die vorherige Verwendung von Qualcomm (es war die Snapdragon 870-Plattform im X60 Pro) fallen lassen. Wir vermuten, dass der Einfluss von MediaTek auf die Smartphone-Branche weiter zunehmen wird.

Wir warten auf weitere offizielle Release-Informationen, um zu sehen, wie genau diese Renderings sind. Aber mit dem Erfolg des Vivo X60 Pro sind wir gespannt, wie das X70 Pro das Zifferblatt noch mehr aufdrehen könnte.