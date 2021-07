Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hier ist etwas Ungewöhnliches: Vivo hat ein Smartphone-Design patentieren lassen, das eine kleine Kameradrohne in seinem Körper verstaut.

Das von LetsGoDigital entdeckte Patent ist anders als alles andere, was wir je zuvor gesehen haben. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass Vivo Ideen erforscht und mit ihnen experimentiert – wie wir es 2019 bei seinem portfreien Apex-Konzepttelefon gesehen haben .

Das Drohnenkonzept ist natürlich eine ganz andere Idee, bei der es weniger darum geht, traditionelle Handy-Probleme anzugehen, als vielmehr eine wilde und verrückte Zukunft zu visualisieren, in der das Telefon in der Tasche alles bewältigen kann – einschließlich Luftbild-Selfies.

Uns gefällt, wie die Drohne außer Sichtweite verstaut wird, es sei denn, sie wird aufgerufen, wenn vermutlich ihre Quad-Propeller in Aktion treten würden, um sie in den Flug zu setzen. Es gibt zwei Kameras auf dem Gerät, um in der Luft verschiedene Blickwinkel zu bieten.

Die Idee macht Spaß, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie in weiten Teilen der Welt Beine hat. Die Beschränkungen für den Drohneneinsatz werden immer strenger und unterscheiden sich weltweit erheblich.

Natürlich waren nicht alle aktuellen Geräte von Vivo so außergewöhnlich, denn das X60 Pro – das wir gerade getestet haben – zeigt das Potenzial des Unternehmens, wenn es um herausragende Geräte geht, hier mit einem mächtig beeindruckenden Gimbal-Kamera-Stabilisierungssystem das unterscheidet es von allen anderen Telefonherstellern bis heute.

Schreiben von Mike Lowe.