Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vielleicht haben Sie in letzter Zeit einen bestimmten Namen - Vivo - auf Ihren Fernsehbildschirmen gesehen. Denn sie ist einer der Hauptsponsoren der Euro 2020. Es ist auch ein großes Smartphone-Unternehmen, das kürzlich in breitere internationale Märkte vorgedrungen ist, darunter Europa und Großbritannien.

Das Vivo V21 markiert den Mittelklasse-Einstieg des Unternehmens, eine Art Alt-Flaggschiff, wenn man so will, das zu einer Zeit kommt, in der viele andere in diesem Bereich kämpfen. Denken Sie zum Beispiel an OnePlus Nord CE , Realme GT oder Xiaomi Mi 11 Lite 5G .

Das Vivo V21 hat jedoch eine andere Einstellung. Es ist eines der wenigen Mobilteile, die wir mit dem Dimensity 800-Prozessor von MediaTek gesehen haben – einer 5G-fähigen Plattform, die auf dem gleichen Niveau wieder Snapdragon 765G-Prozessor von Qualcomm ist.

Aber es ist wirklich die Frontkamera, die sich von der Konkurrenz abhebt. Warum? Denn es ist nicht nur mit 44 Megapixel so hochauflösend, sondern verfügt auch über eine optische Bildstabilisierung. Das sieht man bei Frontkameras nicht oft. Ideal für schärfere, detailliertere Selfies.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 18 Juni 2021

Der V21 – der unserer Meinung nach in den Ausführungen Dusk Blue oder Sunset Dazzle sehr ansprechend aussieht – verfügt über ein 6,44-Zoll-AMOLED-Panel, das eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ermöglicht. Das ist in einem schlanken 7,3-mm-Rahmen untergebracht und widerspricht dem Trend zu klobigen Geräten – wie wir in letzter Zeit mehr sehen.

Seine 64-Megapixel-Hauptkamera an der Rückseite - Teil eines Trios, bestehend aus einem 8-MP-Weitwinkel- und 2-MP-Makro - verwendet eine Sechs-in-Eins-Verarbeitung für optimale Ergebnisse (bei 12-MP-Ausgabe). Aber es ist wirklich diese Frontkamera, die den Keks aufnimmt.

Das Vivo V21 ist ab sofort in Großbritannien ab 399 £ erhältlich. Das ist ein konkurrenzfähiger Preis von dieser neuen Marke. Oder wenn Sie auf der Suche nach seinem Top-End-Produkt sind, dann werfen Sie einen Blick auf unseren X60 Pro Plus-Test – dieses Gerät hat eine wirklich beeindruckende Gimbal-Kamera an Bord, die die anhaltende Leistungsfähigkeit des Unternehmens in der Smartphone-Fotografie zeigt.

Schreiben von Mike Lowe.