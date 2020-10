Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem im Laufe der Jahre zahlreiche führende Smartphone-Innovationen vorgestellt wurden - vom ersten Popup-Selfie-Kamerahandy , dem NEX S ; zu seinem Dual-Display-Telefon (das tatsächlich in China eingeführt wurde); für die Zukunft des hafenfreien Konzepts sieht es vor; und das nahezu rahmenlose NEX 3-Flaggschiff - Vivo wird nun endlich in Europa eingeführt.

Der erste europäische Handset-Start, das Vivo X51, entspricht dem X50 Pro-Telefon, das wir Anfang 2020 getestet haben. Diese Namensverschiebung mag klein erscheinen, denn sie ist: Das X51 ist genauso "professionell" wie das X50 Pro, komplett mit der ersten kardanischen Kamera, die wir jemals in einem Telefon gesehen haben. Und sehr beeindruckend ist es auch.

Das größere Take-Away befindet sich jedoch in der Softwareabteilung. Während auf dem X50 Google Android vollständig ausgeführt wird, wird eine Version des Funtouch-Betriebssystems von Vivo mitgeliefert. Das X51 verfügt jedoch über eine "globale" Version dieser Software, die darauf abzielt, Google Android noch näher zu bringen. Es hört sich so an, als ob Vivo es wirklich ernst meint, an der Welt teilzunehmen, da dies ein großer Fortschritt für die beabsichtigte Benutzerbasis ist.

Das Vivo X51 ist mit seinem Preis von 749 GBP ebenfalls sehr günstig und positioniert sich mit seiner Galaxy S20 Fan Edition gut gegenüber potenziellen Konkurrenten wie Samsung. Obwohl wir mit einem so seltsam generischen Namen wie "X51" der Meinung sind, dass Vivo seine Namensstrategie überdenken muss, um mit etwas mehr Knall zu landen.

Schreiben von Mike Lowe.