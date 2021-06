Virgin Media O2 Fusion, was es für Sie bedeutet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virgin Media und O2 haben sich zu einem Unternehmen zusammengeschlossen und tragen nun den kombinierten Namen Virgin Media O2.

Was bedeutet dieses neue Zusammentreffen neben dem Namen eigentlich? Welche Auswirkungen wird es auf bestehende Kunden haben? Und welche Dienstleistungen wird Virgin Media O2 anbieten?

Wir erklären alles unten.

Virgin Media und O2, die erstmals im Mai 2020 angekündigt und ein Jahr später von der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde ratifiziert wurden, haben sich nun zu einem 50: 50-Deal zu einem Kommunikationsgiganten zusammengeschlossen.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 1 Juni 2021

Das neue Unternehmen ist ein Joint Venture zwischen Virgin Media-Eigentümer Liberty Global und O2-Eigentümer Telefónica und wurde gegründet, um ein komplettes Dienstleistungspaket bereitzustellen: Mobilfunk, TV und Breitband mit Vollfaser. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, BT / EE direkt anzugehen.

Virgin Media bot bereits mobile Dienste an, jedoch als MVNO (Mobile Virtual Network Operator), was bedeutete, dass der mobile Dienst eines anderen Netzwerks verwendet wurde, um seine Kunden zu verbinden. Derzeit wird das Netzwerk von Vodafone verwendet - ursprünglich wurden EEs verwendet. Dies dürfte sich jetzt jedoch wieder ändern.

Der Deal wird wahrscheinlich dazu führen, dass das neue Unternehmen seine Konnektivitätsoptionen erweitert, darunter Gigabit-Glasfaserbreitband und 5G. Der CEO von Virgin Media, Lutz Schüler, hat die gleiche Position für das neue Unternehmen übernommen.

"Mit dem schnellsten Breitband- und zuverlässigsten Mobilfunknetz in Großbritannien ist Virgin Media O2 das Komplettpaket", sagte er.

"Wir sind bereit, den Markt aufzurütteln und der Konkurrent zu sein, den das Land in einer Zeit braucht, in der die Auswahl noch nie so wichtig war. Durch Investitionen und Innovationen in modernste Infrastruktur und zukünftige Technologien werden wir mehr Menschen mit den Dingen verbinden, die sie lieben." , unterstützen Gemeinden im ganzen Land, helfen Unternehmen beim Wachstum und treiben die britische Wirtschaft an.

"Ohne Grenzen für unsere Ambitionen sind wir hier, um Großbritannien zu verbessern - und unsere Mission beginnt heute."

Wenn Sie bereits Kunde bei O2 oder Virgin Media sind (Mobil, TV oder Breitband), ist es unwahrscheinlich, dass Sie anfangs große Veränderungen bemerken - zumindest über den Masthead auf Rechnungen hinaus.

In den kommenden Monaten werden Ihnen jedoch möglicherweise umfassendere Tarife und Tarife angeboten, die andere Dienste umfassen - beispielsweise ein All-in-One-Paket für Kabelfernsehen, Breitband und 5G.

"Obwohl die bestehenden Dienste heute nicht geändert werden, sind Pläne für nahtlose Breitband-, Unterhaltungs- und Mobilfunkdienste an einem Ort unter einem Dach im Laufe dieses Jahres in vollem Gange", sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Virgin Media Business-Kunden werden wahrscheinlich auch neue, zusätzliche Services unter dem Banner von Virgin Media O2 Business angeboten.

Wie oben erwähnt, ist es außerdem wahrscheinlich, dass Virgin Mobile-Kunden ihre Netzwerkkonnektivität von der Verwendung des Vodafone-Systems auf die von O2 umstellen. Wir sind uns noch nicht sicher, wann dies geschehen könnte, da Virgin Media einen Vertrag mit Vodafone unterzeichnet hat, der bis 2026 laufen soll. Möglicherweise läuft der Vertrag bis zu seinem Ablauf weiter.

Es könnte auch sein, dass Virgin Mobile-Kunden die Möglichkeit erhalten, ihre Verträge auf O2-Äquivalente umzustellen.

In diesem Fall kann es zu Änderungen der Netzwerkabdeckung kommen - insbesondere bei 5G, bei denen verschiedene Netzwerke derzeit unterschiedliche Stärken und Schwächen in Bezug auf Standorte aufweisen.

Das nicht-mobile Heim-Breitbandgeschäft von O2 wurde 2013 von Sky gekauft. Durch diesen Zusammenschluss kann das neue Unternehmen O2-Kunden wieder direkt Festnetz-Breitband anbieten.

Wir werden aktualisieren, sobald wir mehr über neue Dienste und Änderungen erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.