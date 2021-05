Virgin und O2 fusionieren grün beleuchtet von der britischen Aufsichtsbehörde

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Fusion zwischen zwei der größten Telekommunikationsunternehmen Großbritanniens wurde bestätigt - O2 und Virgin Media werden ein Unternehmen, nachdem der Deal von der Competition and Markets Authority (CMA) genehmigt wurde.

O2 ist mit rund 34 Millionen Kunden das größte Mobilfunknetz Großbritanniens. Virgin Media hat über 5 Millionen Kunden, aber sein Glasfasernetz ist begehrt.

Der vor rund einem Jahr erstmals vorgeschlagene Zusammenschluss des größten britischen Mobilfunknetzes nach Kundenstamm und des größten Kabelanbieters hat nicht die gleichen Probleme aufgeworfen, mit denen andere Mobilfunknetze bei der Fusion konfrontiert waren.

Dies liegt daran, dass das mobile Geschäft von Virgin Media in einem virtuellen Netzwerk (MVNO) betrieben wird - im Gegensatz zu BT / EE, O2 und Three enthält es kein Spektrum. Die Unternehmen ergänzen sich weitgehend, anders als zu dem Zeitpunkt, als O2 das Ziel einer Übernahme von 10 Mrd. GBP im Jahr 2015 durch Hutchison-eigene Three war. Der Wechsel wurde blockiert, weil er wettbewerbswidrig war, da Three schließlich ein direkter Rivale für O2 ist.

Die CMA hatte jedoch Bedenken hinsichtlich des neuen Vertrags: "Virgin und O2 könnten die Preise erhöhen oder die Qualität dieser Großhandelsdienstleistungen [die sie anderen Netzwerken anbietet] verringern. Wenn dies geschehen würde, könnte dies dazu führen, dass andere Unternehmen dies tun." gezwungen, mobile Dienste von geringerer Qualität anzubieten oder ihre Einzelhandelspreise zu erhöhen, was sich negativ auf die Verbraucher auswirken würde. "

Die CMA-Untersuchung kam jedoch zu dem Schluss, dass der Zusammenschluss wahrscheinlich keinen Preisanstieg für die Verbraucher zur Folge hat, da viele andere Faktoren in eine von einem Kunden gezahlte Gebühr einfließen. Es gibt auch andere Unternehmen, die sowohl Mietleitungsdienste als auch Mobilfunkdienste anbieten, was bedeutet, dass O2 / Virgin wahrscheinlich seine Preise so wettbewerbsfähig wie möglich halten muss.

O2-Besitzer Telefonica war schon seit einiger Zeit daran interessiert, O2 weiterzugeben. Nach dem gescheiterten Drei-Deal wurde sogar daran gedacht , O2 2016 als Aktiengesellschaft auszulagern. Jetzt wird O2 mit Virgin Media, einem Unternehmen von Liberty Media, ein 50: 50-Joint Venture eingehen.

Virgin nutzt derzeit das Netzwerk von Vodafone, um seine mobilen Dienste bereitzustellen. Das würde sich natürlich ändern, wenn es sich mit O2 zusammenschließen würde.

O2 hat auch Tesco Mobile, Giffgaff und Sky Mobile als virtuelle Netzwerke in seinem Netzwerk (es besitzt Giffgaff und die Hälfte von Tesco Mobile).

Schreiben von Dan Grabham.