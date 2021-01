Virgin Media bringt 5G an über 100 Standorten in Großbritannien auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virgin Media hat angekündigt, 5G in mehr als 100 Städten in ganz Großbritannien einzuführen. Virgin hat Ende 2019 einen Vertrag mit Vodafone über den Betrieb seines virtuellen Mobilfunknetzes geschlossen. Daher spiegelt der 5G-Start die Standorte wider, an denen Vodafone jetzt einen 5G-Dienst gestartet hat.

Während die vier wichtigsten britischen Mobilfunknetze bereits 2019 und Anfang 2020 5G auf den Markt brachten, dauerte es länger, bis einige der virtuellen Netze die Technologie übernommen hatten.

Für 5G ist es noch sehr früh, aber da fast alle Mittelklasse- und Flaggschiff-Handys jetzt die Technologie unterstützen, ist es kein Wunder, dass wir sehen, dass darüber mehr gesprochen wird.

Die Breitbandkunden von Virgin Media können auch einen 5G-Tarif wählen, wenn sie eines der "Oomph" -Pakete haben oder herausnehmen, die Breitband, TV und Mobile anbieten. Wer ab April 2020 bereits ein 5G-Gerät von Virgin Media hat, kann automatisch auf Virgin Media 5G zugreifen.

Virgin bietet derzeit auch kostenlose WhatsApp-, Facebook Messenger- und Twitter-Daten sowie Daten-Rollover an.

Die Partnerschaft mit Vodafone wird sich jedoch wahrscheinlich ändern. Virgin Media plant, sein Geschäft mit O2 in Großbritannien zusammenzulegen, um BT und Sky zu übernehmen. Die 4G-Kunden von Virgin sind noch im Netzwerk von EE, bis die Vereinbarung zwischen den beiden später im Jahr 2021 ausläuft. Laut Virgin werden alle Kunden bis 2022 bei Vodafone sein.

Schreiben von Dan Grabham.