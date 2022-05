Das 5G-Netz von Three deckt jetzt 54 Prozent der britischen Bevölkerung ab

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Mobilfunknetz Three hat bekannt gegeben, dass sein 5G-Netz inzwischen 54 Prozent der britischen Bevölkerung abdeckt.

Dies bedeutet ein schnelles Wachstum, da das Unternehmen weiterhin in 5G-Dienste investiert. Die Abdeckung ist nun an mehr als 400 Orten an 3.000 Standorten verfügbar, wobei die 5G-Nutzung in letzter Zeit 3G überholt hat.

Anfang Mai gab die Marke außerdem bekannt, dass sie ihr 3G-Netz bis 2024 vollständig ab schalten wird - ein bedeutender Schritt, da der Anbieter als erster 3G in Großbritannien eingeführt hat, daher auch sein Name.

Das Unternehmen plant, in den kommenden Jahren mehr als 2 Milliarden Pfund in die Umgestaltung seines Netzes zu investieren.

Mit dem offiziellen Netzabdeckungschecker können Sie überprüfen, ob das 5G-Netz von Three in Ihrem Gebiet verfügbar ist.

"Wir konzentrieren uns unermüdlich darauf, das größte und schnellste 5G-Netz für Großbritannien bereitzustellen", sagte David Hennessy, Chief Technology Officer von Three UK.

"Millionen von Mobilfunk-, Geschäfts- und privaten Breitbandkunden in mehr als der Hälfte der britischen Bevölkerung können auf unsere superschnellen Geschwindigkeiten zugreifen und so ihr digitales Leben in vollen Zügen genießen."

Die Zahl der 5G-Geräte, die auf das Netz von Three zugreifen, hat sich kürzlich vervierfacht. Das Unternehmen berichtet, dass der Datenverbrauch der Kunden nun im Durchschnitt fast 20 GB pro Monat beträgt.

Schreiben von Rik Henderson.