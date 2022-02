Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Premier League mag die glänzendste Sportinstitution der Welt sein, aber besuchen Sie eines ihrer älteren Spielstätten und Sie werden wahrscheinlich immer noch in den schlechten alten Zeiten des H+-Signals auf Ihrem Telefon stecken bleiben und nicht in der Lage sein, Twitter zu checken oder Fotos an Ihre Freunde zu senden.

Three hat sich zum Ziel gesetzt, zu demonstrieren, dass sich die Dinge ändern können, indem es die Stamford Bridge von Chelsea zum ersten Stadion der Premier League mit vollständig integriertem Live-5G macht, und die Erfahrung ist genau das, was Sie sich erhoffen.

Das heißt, Sie erhalten eine vollständige Abdeckung, wenn Sie sich im Stadion bewegen, und der Vorteil erstreckt sich nicht nur auf die Fans – wenn das WLAN des Clubs ausfällt (wir waren alle dort), dann haben Sie 5G System als Backup könnte für die Analysten und das Technikteam an Spieltagen von unschätzbarem Wert sein.

Wenn man durch die glanzlosen Eingeweide des Stadions geht, kann man leicht erkennen, was für eine große Arbeit es auch für Three war. Dies ist ein Gebäude, das in Etappen gebaut wurde, von denen nur wenige in den letzten Jahrzehnten kamen, also ist es für eine moderne Netzwerkinfrastruktur überhaupt nicht einladend.

Die Anbringung neuer Antennen an Gerüsten hoch über dem Spielfeld und die kilometerlange Verkabelung, um Zugangspunkte rund um das Betoninnere des Stadions zu verlegen, waren beide große Hürden, aber das System ist jetzt in Betrieb und läuft reibungslos.

Ob Chelsea-Fans es bemerken oder nicht, hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel sie mit ihren Smartphones am Boden beschäftigen, aber es ist auch ein Segen für die Anwohner in der Umgebung, die zuvor von ihrem Telefonsignal erstickt wurden, während 40.000 Menschen ein Spiel ansehen . Dieses Problem sollte mit der massiv erweiterten Netzwerkkapazität, die Stamford Bridge zugesprochen wurde, der Vergangenheit angehören.

Während Three Chelsea sponsert, ist dies natürlich für den Rest der Liga nicht der Fall, daher sind wir nicht zuversichtlich, dass die gesamte Premier League die gleiche Aufmerksamkeit erfährt, insbesondere diejenigen in älteren Einrichtungen. Trotzdem würde man davon ausgehen, dass es eines Tages an Ort und Stelle sein wird, also ist es schön, einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich das anfühlen wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.