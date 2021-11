Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Three UK hat wieder Prämien für seine monatlichen und PAYG-Kunden eingeführt.

Zwei Jahre nach der Abschaffung der Wuntu-App hat das Netzwerk Three+ auf den Markt gebracht - einen freundlicheren Service für iOS und Android, der zahlreiche Einsparungen und Erfahrungen bietet.

Die App ist jetzt verfügbar und bietet Angebote für geführte Touren rund um die Stamford Bridge, das Stadion des von den drei gesponserten Premier League-Spitzenreiters Chelsea. Es gibt auch Vorverkaufskarten für das Reading and Leeds Festival im nächsten Jahr.

In der Nähe von zu Hause gibt es Kinokarten im Wert von £3 für Cineworld-Besuche. Und falls du Lust auf eine Bestellung hast, gibt es wöchentliche Codes, um 20 Prozent Rabatt auf Uber Eats-Lieferungen zu erhalten.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 24 November 2021

Weitere kulinarische Partnerschaften umfassen Incentives mit der Restaurantkette Frankie & Bennys (für zwei Hauptmahlzeiten für 10 £) und SimplyCook.

"Mit so vielen zusätzlichen Pluspunkten von Three können Mitglieder einen Filmclub ankurbeln, einen Freund zum Abendessen einladen oder sich eine Verabredung liefern lassen und sie zu einem unvergesslichen Erlebnis machen", sagte Andrew Foy, Director of New Products bei Three. "Und mit noch mehr aufregenden Belohnungen in der Pipeline gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um sich Three anzuschließen."

Es ist derzeit auf diejenigen mit monatlichen und PAYG-Plänen beschränkt, aber eine FAQ besagt, dass Breitband- und andere Three-Kunden rechtzeitig aufgenommen werden könnten.