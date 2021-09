Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Three kündigte vor kurzem seine Pläne an, Go Roam aufzugeben - seinen kostenlosen Roaming-Vorteil, der die EU, die USA und viele andere Länder abdeckt.

Die neuen Gebühren von 2 £ pro Tag für die EU und 5 £ pro Tag für andere Go Roam-Standorte treten ab Mai 2022 in Kraft. Pocket-lint hat jedoch eine Möglichkeit entdeckt und bestätigt, das kostenlose Roaming darüber hinaus auszudehnen. Tatsächlich können Sie es um zwei Jahre oder mehr verlängern.

Die Roaming-Gebühren gelten für jeden Vertrag, der ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossen oder verlängert wird. Auch wenn die Gebühren erst im nächsten Mai beginnen, gelten sie für alle Verträge, die nach diesem Datum beginnen.

Wenn Sie jedoch vor dem 1. Oktober einen Vertrag abschließen oder verlängern, erhalten Sie während der Vertragslaufzeit kostenloses Roaming. Also, nehmen Sie einen 24-Monats - Vertrag bis zum Ende des Spiels am 30. September 2021 wie der SIM-only unbegrenzte Plan für £ 10 pro Monat für die sechs Monate , £ 20 pro Monat danach, und Sie werden zwei weiteres bekommen -Jahre Go Roam ohne zusätzliche Kosten.

Es funktioniert auch mit Nicht-SIM-only-Plänen, und wir erwarten das iPhone 13 vor Ende des Monats. So könnte man sich mit Apples neuem Gerät auch einen neuen Vertrag gönnen und vom kostenlosen Roaming über dessen Dauer profitieren.

Pocket-lint hat auch von einem noch verlockenderen Angebot erfahren - einer Möglichkeit, auf unbestimmte Zeit kostenloses Roaming zu erhalten. Ein Sprecher von Three bestätigte uns, dass Einmonats-Nur-SIM-Deals, die vor dem 1. Oktober abgeschlossen wurden, ausgenommen sind. Das bedeutet, dass sie bis zu Ihrem Ausscheiden aus dem Netz oder einem Vertragswechsel weiterhin zum kostenlosen Roaming berechtigt sind.

Dieses Angebot für einen unbegrenzten einmonatigen SIM-only-Plan für 24 £ pro Monat scheint daher besonders gut zu sein, da Sie auf Dauer kostenloses Roaming erhalten.

Und wenn Sie bereits einen einmonatigen SIM-only-Plan haben, müssen Sie nichts weiter tun - Sie erhalten Go Roam auch nach Mai nächsten Jahres kostenlos.